楊勇緯奪銀，為台灣拿下第一面奧運柔道獎牌，振奮人心。但其實，楊勇緯差一點點就與這面銀牌失之交臂，不是因為賽場上的千鈞一髮，而是，如果東奧正名公投通過，台灣所有選手都無法參加此次奧運。

國際挺台灣非台獨

2018年東奧正名公投，本質是「台獨公投」的前身，只要東奧正名過關，下一步就是法理台獨的公投，這等於是要在奧會與北京直接對抗。國際奧會3度來函提醒，AIT主席莫健也向蔡總統表明：「推動奧會正名，大陸可能將台灣會籍除名，美國幫不上忙。」民進黨知道正名公投的後座力，行政院長賴清德公開表態，「台灣參與奧運的名稱就是中華台北」，禁止黨公職參加東奧正名遊行。

但言者諄諄，聽者藐藐，獨派不為所動，還是鼓勵台灣人衝。參賽權可能受影響的運動員忍不住跳出來，跆拳道國手劉威廷說：「你要說我是小孬孬也行，但我寧願以中華台北出賽也不要沒有舞台」；羽球國手周天成說：「醫生說拔牙不會痛，因為痛的是患者，東奧正名公投痛的是運動員」。

幸好，最後台灣人民做了理性的決定，但事情並不是船過水無痕。在東奧正名連署的過程中，東亞奧委會取消原由台中市主辦的2019年東亞青運，除了台灣以外的其他東亞奧會成員，包括日本、南韓在內，沒有一票反對。

顯然，國際挺的是台灣，不是台獨。可以想見，萬一東奧正名公投通過，為了扼止台灣走向法理台獨，國際上的壓力會鋪天蓋地而來，不僅僅是奧會除籍，所有國家都會與北京站在一起，為台獨畫下紅線。

東奧正名的失敗，反證台獨的不可能成功。台灣人民不喜歡「中華台北」，這是人情之常，能選，有人選擇中華民國，也有人選擇台灣，但現在就是不能選，在名稱上打轉，有任何意義嗎？

台灣參與奧會的名稱有其沿革，中華民國1971年退出聯合國後，參與奧會問題陷入混亂，直到1981年達成《洛桑協議》才算塵埃落定，以「Chinese Taipei」名稱重返奧會；兩岸奧會並在1989年簽署協議，在賽場的範圍內，大陸同意翻譯為「中華台北」。

今年東奧，國人因為「T進場」而興奮，其實進場順序是依照主辦國的拼音系統，1992年後台灣除了北京奧運，從來都是T進場，但北京奧運則是遵循89年協議，是以「中華台北」，而非「中國台北」名稱進場。

憲法精神是奧會模式

隨著奧會模式的建立，1991年台灣加入APEC，2009年成為WHA大會觀察員，都沿用了「Chinese Taipei」稱呼。「中華台北」代表台灣是「中華」的一部分，而不隸屬於中華人民共和國，是對等的政治實體；這是台灣在現實國際格局下，所能爭取到的最好待遇。

1991年增定《憲法增修條文》，亦延續「中華台北」精神，確定「一個中華民國，兩個地區」的憲政框架，然後才有「一個中國、各自表述」的九二共識。「九二共識」的基礎是《憲法增修條文》，憲法的精神是奧會模式，1981年談判《洛桑協議》的先賢，為兩岸建立起往後數十年的交流模式，影響極為深遠。

奧會模式已經是國際社會的「硬框架」，台灣若要碰撞，難免自討苦吃。上海復星爭取BNT疫苗的「大中華區」代理權，堅持要把台灣納入，這是對岸藥廠早已在進行的布局。現在台灣新藥代理市場，大陸廠商占了29%，台灣能不跟大陸代理商採購藥品嗎？

去年民進黨不想靠大陸取得疫苗，但是繞了一大圈，疫情復起，3級警戒、近800位確診者死亡後，還是回到上海復星這個原點。獨派曾經以為中美對抗是台獨的契機，但經過了兩任美國總統的試探，從我行我素的川普到老派外交的拜登，美國又回到「一中政策」。

既然台灣人民認為，為反對「中華台北」4個字讓選手無法參加奧運，並不值得；那麼為了反對「九二共識」4個字，讓觀光業沒有陸客，大專院校沒有陸生，服務業蕭條，台灣疫苗短缺，又值得嗎？

民進黨老是說，「抗中不會痛」，套句周天成的話，「因為痛的是人民」。在為奧運選手加油之餘，也別忘了，「中華台北」帶給台灣的舞台與榮耀，我們曾經差一點丟掉。