疫情指揮中心日前宣布將於27日將三級警戒降為二級，但強調「降級不解封」，類似2.5級的警戒，究其原因，在於指揮中心帶有「誰開放誰負責」的政治考量，因此宣布以後，多個地方政府頻頻「逆時針」不完全跟進，在防疫指引內容也有許多矛盾之處，讓人詬病；此外，在疫苗認證上的雙重標準和傲慢姿態，民眾全都看在眼裡。

本土疫情爆發已兩個多月，各行各業特別是餐飲業哀鴻遍野，隨著疫情趨緩指揮中心宣布將解除三級警戒，餐廳可開放，但雙北市馬上表明餐廳將繼續禁內用，帶頭逆時中。

七月中的「微解封」，衛福部當時要求各部會「自行把關」，指揮中心也只有彙整各部會方案，造成出現爭議，此次降級不解封的「微降級」，也帶有「誰要為開放負責」的政治考量，再說得更白，就是誰都不想負責的結果。

再看降級指引，開放漁船、漁港，但遊艇沒開放；開放50人以下團體旅遊，可是一輛車最多只能載20人；開放潛水、衝浪，但上岸後口罩濕了要馬上換，超商、賣場開放飲食，可是戶外活動要全程戴口罩；以及若雙北民眾到其他縣市餐廳內用消費，是否算防疫破口等。許多指引內容缺乏科學評估，操作方式也有爭議。

有媒體從高端疫苗向食藥署提交的補件資料，揭露3批次有2批次被食藥署打槍，導致最後只有18%產品如期交貨。高端面對各種質疑，僅稱是不實資訊，卻沒有進一步具體解釋，擺出「反正我拿到EUA了，你能奈我何」的傲慢姿態。對照蔡政府面對上海復星代理的BNT疫苗和國產高端疫苗的兩種態度，一個嚴苛，一個寬鬆，也有著鮮明對比。

在仍有許多中壯年預約不到疫苗的同時，行政院宣告追加購買3600萬劑莫德納疫苗的簽約，預計在今年第四季、明年、後年分批供應。畫大餅式的宣傳，但對急迫想打疫苗的民眾，最真切的感受就是看得到打不到。

可以說台灣疫苗短缺問題仍然沒有從根本上解決，訂購的千萬劑疫苗，遲遲不能到貨，只靠他國捐贈或民間採購的勉力維持，高端疫苗又爆出審查醜聞。疫苗的施打率直接影響對解封的信心，有餐飲業者就感嘆，降級不解封，全家繼續喝西北風。

從「校正回歸」到「微解封」，再到「降級不解封」，指揮中心一次次創造新名詞，充斥矛盾和模稜兩可的定義，讓老百姓莫衷一是；對國產疫苗極盡袒護，及畫大餅心理安慰式的疫苗採購宣傳，但與此同時仍有許多中壯年還打不到疫苗。對過去缺失的粉飾，對當下政策的避責，如今的「降級不解封」，會不會也將成為新版的校正回歸？

(作者為資深媒體人)

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