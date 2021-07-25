網球選手盧彥勳今（25）日上場參加東京奧運網球男單比賽，雖然失利未晉級，但是他創下一個很難突破的「盧彥勳障礙」，今後全世界網球選手恐怕都無法超越這個障礙。

盧彥勳從2004年雅典奧運起，連續參加了北京、倫敦、里約及東京五屆奧運，細數網球歷史，他是第一人。

奧運會史的網球比賽不是每一屆都有，1896年第一屆雅典奧運設有網球賽，但是只辦七屆，到1924年奧運之後網球種類停辦，直到1988年首爾奧運才恢復。

網球是一項競賽激烈、消耗體能的運動，一般人的網球生涯大概到了35歲後，就參加「壯年組」比賽。

盧彥勳於2004年21歲時第一次參加奧運，2008年他的顛峰時期，在北京奧運第一輪淘汰當時世界排名第六的英國球王莫瑞，技驚四座。

2010年的溫布頓網球賽，他在16強賽，五盤打敗世界第五的洛迪克，成為亞洲第一人。

125年奧運歷史，參加次數超過5次的不乏其人，其中以加拿大的米勒（Ion Millar）的10次最多。

米勒從1972年慕尼黑奧運到2012年倫敦奧運，連續10屆參加馬術比賽沒有中斷，非常厲害。

參加9次的有兩位，奧地利帆船選手盧達爾斯基。拉脫維亜射擊選手克茲米斯。

美國有一位跆拳道選手羅培茲，從2000年雪梨奧運到上屆里約奧運，也參加了五次。

我國第一位參加奧運網球賽的選手是許美珠，不過那一年在洛杉磯，是表演賽。

參加正式網球賽女單選手是王思婷，她在1996年亜特蘭大奧運嬴了第一輪，第二輪還差點贏了世界第五名的費南德茲；王思婷在2000年雪梨奧運又打了一次。

盧彥勳已經結婚而且有三個小孩，他這一次是以受傷後「保䕶排名」資格參加比賽，精神可嘉。

奧運參賽有許多資格限制，他已經成為國際網壇紀錄保持人，想跨越這個「17年連五次」奧運參賽，可能很困難。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※