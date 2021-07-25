台電台中火力發電廠。（台電提供／盧金足台中傳真）

15年前（2006年），一張《時代》雜誌的封面照，筆者永生難忘。一隻無助、消瘦的北極熊站在融冰上，斗大的標題be worried be very worried告誡世人「氣候變遷正以令人震驚的步伐破壞地球」（Climate change is already damaging the planet at an alarming pace）。近日西歐、鄭州世紀大雨肆虐成重災，即為明證。只有一個地球，為了下一代，吾人萬萬不可扮演逆轉氣候暖化的慢郎中。

年初，疫情極為嚴峻之時，比爾蓋茲説：「氣候變遷比新冠病毒致命五倍！」拜登在4月召開氣候峰會，邀集大國領袖共商解方；美國承諾2030減碳50%、2050淨零（net-zero)排放。大陸習總書記宣示2030前碳排達峰、2060碳中和。日本承諾2030減排46%、2050淨零。顯見，世界主要國家正窮盡洪荒之力，搶救「唯一的地球」。

中華民國在台灣，經濟發展逾70年有成，但對全球的「碳危害」（carbon hazard)也相對可觀。作為人口占比不到千分之3的台灣，碳排竟達全球1%！尚不包括90年代迄今台商赴陸及海外投資，「以鄰為壑」的「碳危害」部分。亦即，我們這一代人欠了地球巨額債務，卻讓下一代成為氣候反撲的代罪羔羊，於心何忍？

遺憾的是，蔡總統罔顧下一代幸福，選擇加重暖化的「2025能源轉型政策（天然氣5：煤3：再生2，石化燃料占8成）」，對淨零「渾然不知不覺」的態度，令人毛骨悚然！筆者呼籲任期不到3年的蔡總統，心存子孫福祉，我國能源政策應改弦更張；具體建議如下：

一、 能源8成靠石化燃料，請鬼拿藥單？

歐盟碳稅即將上路，我國能源政策卻停在5年前，蔡總統上任時「奢侈」的非核家園目標，用高達80%的石化燃料（天然氣50%、煤30%、再生（即綠能）20%）當作能源轉型？政府竟謊稱「天然氣為潔淨能源，碳排僅燃煤的一半」，公然無視「碳排減半不等於淨零」的事實；早在3年前美國太空總署已告誡「天然氣不僅不是『乾淨能源』，『盡情使用』將加速全球暖化！」，蔡政府卻隱瞞「天然氣」是主要溫室氣體（甲烷）的警告。

發展綠能的確重要，囿於台灣條件限制，發展綠能有其局限。倘將乾淨能源孤注一擲在摸索中的綠能，盲目捨棄「無碳」的核能，未免是「請鬼拿藥單」的失能。此外，蔡政府「減煤加氣」、換湯不換藥（高達80%石化燃料）的做法不僅扼殺我產業在全球淨零碳排法制下之競爭力，台灣要實踐淨零承諾更是天方夜譚！

二、 盲撐「非核家園」，蔡政府不見棺材不掉淚！

當今核能高安全性，早已不是民進黨在野當年及311福島事故時可以比擬。《經濟學人》指出，「核能是對抗氣候變遷的重要武器！」然而，蔡政府卻拒絕認錯並放棄那張阻礙台灣淨零排放的「非核家園」神主牌。即便人民已用公投（直接民意）在2018年表達「拒絕核四除役」（亦即，支持以核養綠），蔡政府仍故意裝睡，意圖藉執政優勢，在任期內違法廢核！

其實，「以核養綠」是有核能國的優勢。311災難永難忘記，日本卻毅然布局核綠共存，預定2030年以「核能」和「再生能源」之「脫碳化電源」占比60%為目標，即核電20%、再生40%、石化燃料40%。法國因核能占比高達75%，提供綠能從容發展的條件。我國有核電優良基礎，自應選擇核綠共存做法，淨零（或碳中和）才不致空談，又可維持產業的競爭力。

三、 刻期淨零無方，蔡政府將是千古罪人！

地球暖化火燒屁股，行政院應責成經濟部、交通部等部會，刻期提出落實總統承諾2050淨零排放的具體方案，以凝聚產業及全民共識；發展綠能（包括積極發展地熱）、增加核能都是重點選項，以加速淘汰「石化燃料」。總之，當綠能仍在蹣跚學步，核能配比沒有退席的奢侈空間！

「淨零石化燃料」攸關人類能否救亡圖存，是各國政府和人民不能迴避的挑戰。台灣人民的眼睛是雪亮的，倘為政者心無下一代，今後每次選舉必招選民唾棄！（作者為律師、法學教授）