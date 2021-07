台電台中火力發電廠。(台電提供/盧金足台中傳真)

15年前(2006年),一張《時代》雜誌的封面照,筆者永生難忘。一隻無助、消瘦的北極熊站在融冰上,斗大的標題be worried be very worried告誡世人「氣候變遷正以令人震驚的步伐破壞地球」(Climate change is already damaging the planet at an alarming pace)。近日西歐、鄭州世紀大雨肆虐成重災,即為明證。只有一個地球,為了下一代,吾人萬萬不可扮演逆轉氣候暖化的慢郎中。

年初,疫情極為嚴峻之時,比爾蓋茲説:「氣候變遷比新冠病毒致命五倍!」拜登在4月召開氣候峰會,邀集大國領袖共商解方;美國承諾2030減碳50%、2050淨零(net-zero)排放。大陸習總書記宣示2030前碳排達峰、2060碳中和。日本承諾2030減排46%、2050淨零。顯見,世界主要國家正窮盡洪荒之力,搶救「唯一的地球」。

中華民國在台灣,經濟發展逾70年有成,但對全球的「碳危害」(carbon hazard)也相對可觀。作為人口占比不到千分之3的台灣,碳排竟達全球1%!尚不包括90年代迄今台商赴陸及海外投資,「以鄰為壑」的「碳危害」部分。亦即,我們這一代人欠了地球巨額債務,卻讓下一代成為氣候反撲的代罪羔羊,於心何忍?

遺憾的是,蔡總統罔顧下一代幸福,選擇加重暖化的「2025能源轉型政策(天然氣5:煤3:再生2,石化燃料占8成)」,對淨零「渾然不知不覺」的態度,令人毛骨悚然!筆者呼籲任期不到3年的蔡總統,心存子孫福祉,我國能源政策應改弦更張;具體建議如下:

一、 能源8成靠石化燃料,請鬼拿藥單?

歐盟碳稅即將上路,我國能源政策卻停在5年前,蔡總統上任時「奢侈」的非核家園目標,用高達80%的石化燃料(天然氣50%、煤30%、再生(即綠能)20%)當作能源轉型?政府竟謊稱「天然氣為潔淨能源,碳排僅燃煤的一半」,公然無視「碳排減半不等於淨零」的事實;早在3年前美國太空總署已告誡「天然氣不僅不是『乾淨能源』,『盡情使用』將加速全球暖化!」,蔡政府卻隱瞞「天然氣」是主要溫室氣體(甲烷)的警告。

發展綠能的確重要,囿於台灣條件限制,發展綠能有其局限。倘將乾淨能源孤注一擲在摸索中的綠能,盲目捨棄「無碳」的核能,未免是「請鬼拿藥單」的失能。此外,蔡政府「減煤加氣」、換湯不換藥(高達80%石化燃料)的做法不僅扼殺我產業在全球淨零碳排法制下之競爭力,台灣要實踐淨零承諾更是天方夜譚!

二、 盲撐「非核家園」,蔡政府不見棺材不掉淚!

當今核能高安全性,早已不是民進黨在野當年及311福島事故時可以比擬。《經濟學人》指出,「核能是對抗氣候變遷的重要武器!」然而,蔡政府卻拒絕認錯並放棄那張阻礙台灣淨零排放的「非核家園」神主牌。即便人民已用公投(直接民意)在2018年表達「拒絕核四除役」(亦即,支持以核養綠),蔡政府仍故意裝睡,意圖藉執政優勢,在任期內違法廢核!

其實,「以核養綠」是有核能國的優勢。311災難永難忘記,日本卻毅然布局核綠共存,預定2030年以「核能」和「再生能源」之「脫碳化電源」占比60%為目標,即核電20%、再生40%、石化燃料40%。法國因核能占比高達75%,提供綠能從容發展的條件。我國有核電優良基礎,自應選擇核綠共存做法,淨零(或碳中和)才不致空談,又可維持產業的競爭力。

三、 刻期淨零無方,蔡政府將是千古罪人!

地球暖化火燒屁股,行政院應責成經濟部、交通部等部會,刻期提出落實總統承諾2050淨零排放的具體方案,以凝聚產業及全民共識;發展綠能(包括積極發展地熱)、增加核能都是重點選項,以加速淘汰「石化燃料」。總之,當綠能仍在蹣跚學步,核能配比沒有退席的奢侈空間!

「淨零石化燃料」攸關人類能否救亡圖存,是各國政府和人民不能迴避的挑戰。台灣人民的眼睛是雪亮的,倘為政者心無下一代,今後每次選舉必招選民唾棄!(作者為律師、法學教授)