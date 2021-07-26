「珠江流域產生之武力達於北京，則實歷史上第一次也，」六月十四日，天津《大公報》刊出社評，高度推崇對白氏率部參與克復京津之役的歷史意義：「假使白崇禧氏此次不率師參加克復京津之役，則國人將大抱缺憾。何則？北伐始於廣東，而二、三集團，皆非自粵而來者也。刻在京津間之許多重要將領中，惟白崇禧氏，自黃埔練兵起，至今日止，終始其事，前年出發廣州，此日凱旋燕京。一部革命戰史，可以其一身之蹤跡貫串之。」

六月二十一日，國民政府改北京為北平。由於先前蔣多以閻錫山部屬出掌河北、平津各要職，為了兼顧閻、馮雙方勢力，白崇禧主動薦舉馮玉祥部何其鞏出任首任北平市長。六月二十六日，白崇禧應邀到北京女子師範大學，以「國民革命與世界革命」為題發表演說。「女大為全國女子最高學府，將來女子是否解放，經濟是否得到平等，在座諸位，均負有領導及奮鬥之重大責任。」白氏期許在座聽講師生：「男子受有帝國主義、軍閥、共黨之箝制侵擾，女子於此之外，尚受有數千年來遺下舊禮教之束縛，是故女子革命之精神，非較男子為強，則解放之目的無由達到。」

二十九日，白氏對記者發表關於裁兵問題談話。「外人有疑裁兵不易實現者，此可斷言並非難事，即如歐戰之後，各國均行裁兵，而本國史冊所載，裁兵之事，亦所常有。」又慨然表示：「本人所部，只要中央令下，隨即可裁，毫無問題。古人有『杯酒釋兵權』之佳話，本人以為一令即可釋兵權，雖杯酒亦可無需，所以很易辦理。」

八月一日，白崇禧於公忙之餘抽空遊覽北平故宮。白氏見翊坤宮西側門名為「崇禧門」，與他本名暗合，於是在門下留影紀念。

到了這時，青年將領白崇禧的名聲，已經響徹京華，不但政界、軍界如雷貫耳，甚至學者文人也常掛嘴邊、津津樂道。這年十二月二十三日，詩人徐志摩前往北平途中，列車在隴海線上因故暫停，他為排遣時間，在車廂裡寫信給妻子陸小曼：「另有大鼻子同車，羅家倫校長先生是也。他見了我只是窘，盡說何以不帶小曼同行，煞風景，煞風景！要不然就吹他的（蔣）總司令長，何應欽白崇禧短，令人處處齒冷。」無論愛憎，原本只是廣西一介軍人的白崇禧，至此已經躍升為全國注目的人物。

這時的白崇禧，可說是蹈厲飛揚，意氣風發。然而，「功高震主」的陰影，已經悄然靠近。

北伐軍事還剩下最後一段尾聲，即退守灤河方面的張宗昌、褚玉璞部直魯軍。蔣介石原本希望以政治解決，但張、褚決心負隅頑抗，不肯接受改編，沿途軍紀敗壞，百姓深受其害，於是蔣總司令在七月十五日下達討伐令，兩路出兵。白崇禧受任為前敵總指揮兼右路軍指揮，朝灤河方向掃蕩進攻。（待續）