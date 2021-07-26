1970年，政府派我去美國哈佛大學進修一年，有天與東南亞來的一位約25歲同學聊天。他家是生產汽車的，但汽車生意不佳，靠政府政策補助，才勉強活下來，但父親去年積勞成疾往生了。

由母親一個人支持企業，十分辛苦，希望他這位獨子趕快回去，接管事業，將來成不成，都看他這個獨子。他很煩惱，這麼年輕，毫無經驗，想到接班就會害怕。他本預備讀博士的，但家人希望他明年讀完碩士就回國。

為何要傷害我們的孩子？

有一年我去他們國家開會，曾去拜望過他。他母親名義上擔任董事長，但所有業務都由他這個總經理負責，那已是20年後的事。汽車公司在他努力打拚下，雖然活下來了，但勞苦重擔，積勞成疾，過了幾年，不到50歲，就因病逝世。

留下妻子及二個十多歲的孩子，孤兒寡母，怎麼辦呢？妻子為了完成丈夫及公婆的家業，只好將公司承擔下來。董事長兼總經理，公司業務非但無法成長，且始終在風雨飄搖中，全家人也都活在勞苦重擔裡，毫無一點大企業，豪門富貴的感受。說不定妻子，有天也會積勞成疾，去天家與丈夫相聚了。我在想，一家人很好的人生，為甚麼要搞成這樣痛苦不堪呢？

這樣的例子實在很多，台灣更是如此。我所認識的好幾個當年叮噹響的大企業，就是因為一定要由家族傳承家業，結果弄得全家人雞飛狗跳，身敗名裂，甚至全家陣亡的也並非少見。視親如仇，父子對幹的例子也並非沒有。

所有權退居幕後

最近看到新聞報導標題：「永豐餘改選，何壽川家族退居幕後」說永豐餘全面轉型走向專業經理人治理，經營權與所有權分離，何壽川家族完全退居幕後。

永豐餘集團成立於1924年，何壽川已是第二代經營者，何壽川是我成大學弟，為人溫厚。為了不辱家族企業的傳承，經營十分辛苦，一度健康極差。當時我就覺得何必呢？如果早一點經營權與所有權分離，不但自己日子會好過很多，健康也不會弄到提心吊膽。

台灣還有好些著名大企業，到了第二代灰頭土臉，甚至有要去坐牢的，天天新聞不斷。創業者應該有點智慧，為什麼要如此傷害自己的後代呢？

其實真正有理想，有遠見的企業所有主，應該想到的不僅是所有權與經營權的分離，因為這種分離常常是假的、短暫的，只要稍有不順，真正的大老闆就又出現了。我覺得所謂徹底分離，就是將企業賣掉，得款全數捐作公益，捐給可靠又績優的慈善機構，或自己成立慈善基金會，全力從事社會公益，快樂又有成就。

大老闆想通了嗎？

我們的人生，生不帶來，死不帶去。世間所有都不是你的，唯一可留下的是「愛」，這就是所謂的「人去愛留」，上面我所提到的，就是希望大老闆們都能想通，而行「人去愛留」之道。

倘如此，你自己，包括子孫也都會快樂一生，更重要的，世人也會因你們的善行而快樂。你的家人，世世代代都受人尊敬。

這樣的例子，國內外都有很多。大老闆們，你們想通了嗎？

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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