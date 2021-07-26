過去不論在選舉、政論節目、主持或助選場合中經常露面的唐慧琳走了，天不假年，僅僅49歲。

唐慧琳正義凜然，經常針砭時事，她思緒敏銳、口才便給，被喻為｢俠女｣。猶記去年反萊豬遊行，唐慧琳抱病出席，激勵了多少民心士氣；病魔打不倒她，攸關民眾福祉的事，即使住院也要偷溜出來為她的信念發聲。問她為什麼要這樣，她說你不出聲，等於默認了魔鬼的作為。

德國達豪集中營入口處刻著一句警語：｢當一個政權開始燒書的時候，若不加以阻止，它的下一步就要燒人；當一個政權開始禁言的時候，若不加以阻止，它的下一步就是滅口！｣出口處還寫著一句話：如果人民忘記了這些，還會發生。

果然發生了，國民黨退出媒體，沒人吭聲，民進黨進去了；NCC獨斷獨行，媒體噤若寒蟬，中天被迫關了門；即便如此，眾家媒體仍作壁上觀。因此唐慧琳沒辦法住口，即使講到聲嘶力竭、講到生命的最終點，仍沒辦法堵住她的嘴。

走了一位俠女，從此就消聲了麼？不會！會有千千萬萬的俠士、俠女堅持他們的嘴、他們的筆，為光明與正義奮戰到底。

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