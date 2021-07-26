最近筆者在觀看「網飛」（Netflix）影視製作的《奧圖曼帝國崛起》類紀錄片時，其中印象最深刻的一句話就是「當一個帝國崛起，另一個帝國就會滅亡」。這句話主宰了西方文明長達數千年的歷史，簡單說就是「有我無你」、「不能共存共榮」、要「拚個你死我活」。直到如今，如此霸道的實力原則，「贏者全拿」思維仍然主導著西方世界的價值觀。

也難怪已進入21世紀的新世界仍然紛爭不斷，甚至在疫情蔓延的高峰期，也看不到人類愛心主導下真誠的自省與互助，反而是彼此傾軋、相互甩鍋諉責，讓人深嘆這樣的世界還有什麼希望與前途呢？

美國國務院發言人普萊斯針對副國務卿雪蔓的訪華行，高調的指出：「美國將繼續從實力地位出發，與中方對話。」相信只要是有理性、講道理的人，看到美國政府如此盛氣凌人的強勢作風，都會覺得不能接受，更何況對百餘年來飽受西方列強欺凌、侵略、羞辱的中國人來說，所感受強烈刻骨銘心的民族自尊心再度受到傷害，其誓死不能接受的直接反應是意料中的事。

中國外交部發言人趙立堅已經立即表示「中國人不吃這一套」，雙方還未見面，已陷入唇槍舌劍的緊繃對立局面，看來雪蔓的訪華行，如果不能及時修正心態，北京當局必然冷淡對待，會談應該會是一事無成。不論是朝核問題或其他重要議題，均因在情緒攪擾下，無法冷靜對談，又何以改善已趨惡化的中美關係？

雖然拜登政府曾再三強調，中美關係有競爭、有合作、有對抗，然而如果美國政府不能改變「實力地位原則」的霸氣心理，不能以平等待天下列國列民，是無法得到世人的尊敬，世界和平自然無望。美國的有識之士能否在此關鍵時刻發揮影響，督促華府當局放棄高高在上、俯視世界的高傲態度，重新以謙卑分享的新作風，回到現實，讓各國得以共存共榮的新世界，將是關乎美國這個霸權帝國是否走向滅亡的重要因素。

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