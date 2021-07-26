台灣疫情稍緩，但世界疫情仍持續蔓延，病毒不斷突變考驗了疫苗的有效性，藥物也需要進一步開發。除了控制疫情、藥物開發與疫苗施打之外，如何照顧康復者，更是需要思考的問題。

新冠病毒在人體內引發的抗體反應，對人體神經系統與呼吸器官會造成嚴重的損害，許多病患在康復後出現嗅覺異常、中風症狀與呼吸困難等，需要長時間的復健過程，嚴重的甚至一輩子都需要呼吸器材等的支援，預期壽命也會因此減少。歐美日本等國家都傳出不少受新冠肺炎後遺症困擾的患者，我們應該注意。

台灣已出現一萬多名染疫者，約八成患者逐漸康復，對痊癒後的後遺症調查還在起步階段。目前已傳出，部分重症患者痊癒後深受肺部纖維化的苦痛，但由於健保不給付相關藥物，部分康復患者無力負擔，政府應設法解決。

此外，衛福部應超前部署，對有重大後遺症的痊癒者發給重大傷病卡，給予持續就診醫療支持與生活上的便利，同時也有助於醫療機關與研究機構追蹤後遺症與治療方法。

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