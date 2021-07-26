香港在「反送中」衝擊下，出現移民潮，去年有1萬人移入台灣。多年來台灣被海外網站評為最好的移民地，許多民眾認為台灣是個「移民天堂」，但這不是事實。

若台灣真是移民天堂，移進人口應多於移出，「淨移入」是正的，而且正值會越來越大，但統計數據卻相反。過去十年間，每年外移人口幾乎都超過移入者，差距總在幾千人到1萬人，去年（2020）更嚴重，外移者從前年4.2萬人遽增到6.2萬人，移入者從3.9萬大減為1.7萬，「淨移出」從前年0.3萬人遽增到4.5萬人。

今年上半年進一步惡化，半年來外移人口6.7萬，超過去年全年，移入者僅6千，不到去年一半，上半年淨人口移出高達6萬人，幾乎和去年全年相同。若認為香港去年淨外移人口（4萬）是發生「移民潮」的話，台灣今年上半年就算以總人口規模觀察，淨外移程度已經和香港一樣，台灣就像另一個「香港」。

如何解釋這種現象？可能是疫情，但去年台灣疫情不嚴重，其他地方都非常嚴重，應該是反向移入才對。

那麼，是蔡政府讓「武統」風險提高，還是「去中國化」讓父母不願子女在此成長？沒有深入研究前無法確定。但希望台灣別和香港一樣，成為「危邦不入，亂邦不居」之地。

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