「你沒有痊癒，我怎敢言老！」讓人尊敬的烏茲別克體操教母丘索維金娜，46歲的祖母級體操選手丘索維金娜，在東奧之後將結束她的運動生涯！

她，不僅在技巧、體能、年齡將體操運動的奧運精神發揮到極致，無言的母愛何嘗不是另個極致！

丘索未能在第8次參賽東奧體操項目入圍，但贏得地球人的尊敬，不只奧林匹克精神，更因她的母愛。丘索153公分矮個，完全談不上運動天賦；得以17歲在體壇揚名，完全因不懈的苦練。她1997年顛峰時引退，2003年復出，因為獲悉她3歲的兒子確診白血病，是絕症！

丘索只會體操競技，先生是退役摔角選手，夫妻倆營生技能都不優於常人。要籌兒子鉅額醫藥費，只能靠競技獎金一途；德國答應試著為她兒子治病，前提是入籍德國，代表德國出賽，丘索背負烏國民眾罵她賣國聲中隻身來到德國，成為德國選手，放下沉重的心理負擔征戰國際體壇。為了獎金一定要贏，丘索較之前，克服年齡日長的不利，更認真地苦練，果然獲獎無數，籌到兒子鉅額醫療費。

2016年之後，兒子病情有了改善，她萌生回祖國效力的念頭，2021東奧，她重新代表祖國烏茲別克，以46歲高齡出賽，跳馬是強項，丘索輸了，沒能克服年齡增長的不利，未能入圍，但她的毅力、母愛，贏得全球人的尊敬。她的例子，充分呈現了奧林匹克精神。

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