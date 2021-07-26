因為疫情，國內5月失業率陡升至4.11%，6月再到4.8%，是金融海嘯後新高。今年學生畢業離校，正逢廠商受害、經濟困頓，找工作大不易。最近華人世界流行「內捲」與「躺平」，前者指向「過度競爭」，後者為「退出競爭」。這兩個詞是當下中國大陸90後甚至00後們的熱語，反映出年輕人對社會競爭白熱化的挫折感。

內捲 (Involution)出自拉丁語詞彙「involutum」，可翻譯成捲入或糾纏。在社會學、哲學、人類學界多有討論，有過密化，重複勞作、發展遲緩的意思。在網路上，「內捲」這一詞出現了語意偏移，有用來指內部惡性競爭，也有充滿看不見隧道盡頭亮光的無奈，甚至是一種不允許失敗和退出的競爭。因為套用程式執行迴圈 (Do-Loop) 的概念，人生就如不斷迴轉的陀螺。忙、茫、盲而無所成。

早期美國人類學家克利福德‧格爾茨(Clifford Geertz)在《農業的內捲化：印度尼西亞生態變遷的過程》中研究爪哇的水稻農業，認為長期精耕細作投入大量勞動力卻沒有經濟提升的現象。書中提出「農業內捲化」的觀念，用以解答為什麼爪哇沒有產生農業進步以及工業革命的發生。

我認為以經濟學來講，內捲背後雖說是高度一體化的無用競爭，其實就是邊際效用遞減，邊際成本遞增。這是很基本的經濟定律，前者說明消費者消費產品到一定的程度後，增加消費量則其滿足感會逐漸地減低，簡單的例子如喝汽水；而後者則是生產者在生產產品到一定的限度後，則生產成本會隨著產量增加而增加，因為資源的有限，規模的局限等等。

農業的問題，爪哇是可以突破的，就如全世界農業就業人口都已經大量減少，農產品的產量還在創新高。找到方法，應用新科技就可以突破，解決內捲化，不是問題。

準此，年輕人內捲化的困擾也是可以擺脫，更不用再無助地躺平。首先競爭看來很嚇人，如何突破心理障礙？俗話說「天生我才必有用」，經濟學中也有比較利益法則，比較就是不要管絕對，而是可以找到「相對」的有用。這個社會上即使有人十八般武藝樣樣精通，也無法包攬所有事情。那麼每個人只要找到自己「相對」上具有優勢的工作，透過分工合作，雙方均可受益。

例如，理科不好的人，可能語文天分高；體育不好的人，可能音感很好，唱歌曼妙；什麼都比不上別人的人，總有幾樣比較不差的。依此，每個人在這個社會上應該致力於發掘、培養自身的「比較利益」專長。人人只要發揮「比較利益」，一定可以在社會上找到立足之地，進而發揮所長，促進社會進步。

其次，參加教育訓練，讓自己有所突破。以一個教育工作者而言，我認為學生在學習的過程難免遇到撞牆期，但轉換心境，尋找不同的參考書籍，聽聽別的解說，尤其是高手的看法，一定可以讓問題得到解答，增進自己的功力。最怕的是灰心喪志，沉淪而萬劫不復。

另外，當然挫折背後一定有大環境的問題。有時我們會覺得渺小得如一顆小螺絲釘，無法撼動大局，就只好隨波逐流。但其實不用那麼悲觀，對年輕人而言，年輕就是本錢，還是有無限的可能。重點是，要時時努力，準備好了，機會來了，用力把握，抓住就可以順勢脫穎而出。切記，人生不會永遠在逆境，但機會是不等人的。

每一代人都有每一代人的問題。王永慶小時候窮到只能當米店的送貨員，郭台銘創業時靠的是母親標會給他的10萬元當創業基金，但他們都苦過來，克服挑戰，成就事業，成了一代首富。

現代的物價、房價都很高不利創業，但新的就業服務、創業輔導、共享辦公室，還有很多機構及加速器亦持續提供技術、資金、法律、市場等幫忙年輕人創業圓夢。所以現代的年輕人不必內捲、躺平或自怨自艾，了解一分耕耘一分收穫，腳踏實地，努力去闖，皇天將不負苦心人。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）