繼核二廠1號機提前卸載、停止運作，台電表示將提交核三廠除役計畫，並於近日啟動核三廠除役前期作業；原能會則表示，預計2023年2月底完成審查，隔年即正式啟動除役。因應2025非核家園的既定政策，核一、核二與核三依規定先後停止運作，電力缺口將改為以燃氣、燃煤為主；至於蔡政府寄望甚深的再生能源發電，目前仍處於阿斗階段，效力有限。

台電表示，已備妥核三除役後電力缺口的彌補方案，預計推出4個大型燃氣機機組建設計畫，6年內預計新增裝置容量1226萬瓩，相當於2座台中火力發電廠滿載發電量，總投資金額高達新台幣4670億元；至於燃氣發電仍會製造大量溫室氣體、與全球2050碳中和的趨勢背道而馳，經濟部則提都沒提，彷彿這個明明是迫在眉睫的壓力並不存在。

當然，經濟部也不會告訴民眾，核二1號機在7月2日停機後，7月以來，全台各地不知已經發生了多少起大大小小的停電。

目前蒐集到停電資訊如下：7/2晚上7點高雄三民停電；7/3上午8點及下午4點彰化伸港停電2次，嘉義大林鎮園區跳電，下午2點新北三重停電，傍晚5點高雄鼓山停電，深夜11點屏東恆春德和停電；7/4上午3點50分，高雄左營停電；7/5下午3點台北文山區停電；7/6晚上8點台南楠南區停電；7/8傍晚5點苗栗竹南停電；7月/10下午1點10分台北信義區大停電；7/16上午8點彰化和美停電；7/19日新北市新店區跳電，高雄鳳山、鳥松、仁武跳電；7/20新北市永和新生地跳電；7/23晚上7點高雄鳳山區停電、新北市土城區跳電。

這些零零星星的跳電、停電遍布全台，雖不及5月分2次大停電的規模那麼大，但也不斷造成各地民眾生活的不便和麻煩。某知名堅果的廣告說：「以前你偶而吃，現在你天天吃」。對台灣民眾來說，核電機組陸續停用後，停電就會像這個知名的廣告詞：「以前你偶而停電，現在你天天停電。」要解決這個問題，蔡政府的做法是編更多預算、建更多燃氣機組。

前經濟部長沈榮津曾在2年前提到，重啟核四要花6到7年的時間，換言之，2025年左右可上線，熟悉核四的專家更預估只需3年時間；台電計算，若要啟動核四商轉，需要再投入約478億元的經費。時間太長、耗資過劇，一直是蔡政府用來說服民眾重啟核四不可行的重要理由。

而刻在進行環評的協和電廠更新改建計畫，將新增2部新機組、總計260萬瓩，與核四裝置容量相近，總投資金額為1218億元，第一部機組最快2027年才能上線。若單單就成本來評估，與前述重啟核四相比，哪個比較合算？

事實上，蔡政府的決策充滿了這種「因小失大」的矛盾。例如，面對新冠疫情，政府不肯花不到10億元買篩劑、不肯花300億元買疫苗，卻寧願花8400億紓困，而且還造成近800人染疫死亡。蔡政府的防疫算盤到底是怎麼打的？

而非核家園的電力政策更是處處充滿不合理的現象，以更高的價格緊急採購天然氣就不提了，為了光電與風電，已經把台灣搞得面目全非，地不能耕種、池不能養魚、水不能灌溉，但電力還是上不來。任何有點知識和良心的人，都知道這樣的電力政策是行不通的，但為什麼蔡政府就是非要這麼做不可？是笨嗎？應是另有所圖吧！