「S2H97」抗體可有效抑制多種COVID-19變種病毒在細胞間的傳播。（圖/取自Unsplash）

不解封，經濟窒息；解封，病毒來襲；各國領導人不斷陷入天人交戰。一般認為，當一個國家或地區疫苗接種率超過全人口2/3時，就能達到「群體免疫」，這是科學真實？還是個科學神話？正在英國面臨試煉。

在18歲以上國民單劑疫苗接種覆蓋率高達87.8%的守護下，英國當局結束了英格蘭的防疫禁令，7月20日迎來「自由日」（Freedom Day），當晚城開不夜，各大都會的酒吧、夜店擠爆狂歡人潮，前胸貼後背，沒戴口罩，一掃18個月來的悶氣。英國中央防疫團隊預估在8月底之前，英國全境將新增10萬確診病例，千人重症，即便如此，這個大型的人體實驗與社會實驗似乎勢在必行，基本假設是，英國的醫療體系若能應付過這新的一波疫情，就能正式將新冠肺炎「流行感冒化」，英國將全面解放勞動力，讓社會恢復正常。

問題是，世界能恢復正常嗎？顯然不能。當疫苗施打覆蓋率高的幾個富裕國家也都宣布解封，也不在乎其他國家會不會受害，無症狀的帶原者如同穿了迷彩服的傭兵，帶著病毒流竄世界，受害者將是疫苗施打不足的國家，台灣也是其中之一，邊境防守變得至為重要。

全球79億人，要全球群體免疫，每個人至少要打兩劑疫苗，至少要有120億劑疫苗，形同天文數字，而且要免費施打、強制施打，談何容易！何況，疫苗的防護有效期是數周或數年？新冠病毒不斷推陳出新，產生新的變種，「老」疫苗的防護力還有效嗎？如此一來，人類將不斷施打疫苗，與新冠病毒進行武器競賽，車輪大戰。

人類由動物身上染疫歷史長久，從狩獵、畜牧、農耕時代就開始，新冠2019是最新上演的一場。新的研究報告顯示，貓與狗也因與人類親密接觸有了確診案例，也難怪，美國豬農也開始給豬隻打新冠疫苗了（人不如豬的最新案例）。

這新冠病毒應該是有史以來最刁鑽的病毒，去年3月以來全球各地各種變種病毒株不斷出現，在「傳染性」與「病毒毒性」兩因子之間調整，找出牠的最適演化路徑。證據顯示，印度變種病毒Delta與南非變種病毒Gamma已能逃離免疫藩籬，表示確診者可能重複染疫，也表示疫苗要不斷更新製作。再加上口罩令撤銷後，其他藉飛沫傳染的疾病也增加流行的機會，形成新冠病毒與其他病毒「共演化」的新形勢，人類呼吸系統的流行病前途難料。

顯然光靠「自掃門前雪」是不能戰勝新冠病毒的，「他人瓦上霜」會是疫情悶燒的火種，傳染會一波又一波地發生，流竄全世界。各國領導者要捐棄國家主義，秉持世界主義，唯有「兼善天下」才能戰勝這個刁鑽的病毒。（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）