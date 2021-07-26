民進黨所展現的人權，是一種不一樣的「價值」；植基於顏色、集體特權與穿著聖袍的貪婪，因人而異、因利益而轉彎，伴隨吹噓唬爛與踐踏弱勢。萊豬如此，運動員待遇如此，疫苗更是如此。

依據新冠疫苗追蹤器網站資料，當前全球有21款獲至少一國政府許可的疫苗，其主要研發國家為中國6款、俄羅斯4款、美國2.5款、印度2款；其餘為古巴、伊朗、哈薩克、英國、台灣等，超過一半來自共產國家。但是否可因為極權就省略第三期試驗？

在21款獲許可疫苗中，僅有3款尚無第三期臨床試驗登記，包括俄羅斯的CoviVac、台灣的高端MVC-COV1901與日本的武田TAK-919。日本TAK-919是莫德納在日本的一、二期試驗，在歐美已有7個三期試驗。俄羅斯去年8月核准全球第一款疫苗(衛星五號)時，因尚無第三期試驗就核准，飽受國際批評，但其大規模接種計畫是到第三期試驗顯示保護力達91.4%時，才於去年12月展開；其官員稱CoviVac也一樣會展開第三期試驗、有初步結果後才接種。

與國際一對照，著實令人吃驚！號稱民主、教育普及的台灣，向以國際醫療排名為傲，防疫指揮官更多次在神壇記者會上公開嘲弄共產國家之疫苗根本不值得信任、對於未有三期試驗結果就核准嗤之以鼻，令人對國產疫苗寄予無限厚望！誰想得到民進黨威猛程度更有甚：一是敢於硬上一支沒有第三期臨床試驗的疫苗；二、敢於以超高價格在解盲前搶下單購買；三是敢於獨善其身，讓負責特許的FDA員工與執政的第二類國家隊搶打國際疫苗，尤其是民眾最想打的莫德納，卻又聲稱國際mRNA疫苗已經夠了，不准再進，讓許多民眾絕對有機會享用官員自己不想等到的本土疫苗。如此威猛的特許與獨享，真能令國人感到臉上有光、安心驕傲？

看看其他民主國家。醫藥科技發達的加拿大、瑞典、澳洲、日本等，沒有任何一國敢核准未做第三期臨床試驗的疫苗，更沒有堅持非要特許自己開發的疫苗才有面子。誰研發是一回事，嚴謹科學才是共通的標準，人命不能兒戲，人心更不可玩弄！

少數有本土疫苗的民主國家，例如英國、德國，就大量進口民眾信賴的其他疫苗，甚至由國家元首帶頭示範，例如德國總理梅克爾接種AZ與莫德納，而非BNT疫苗；美國總統拜登接種混血的BNT，而非有官方參與、血統純正的莫德納疫苗。他們示範的是民主與科學，而非把疫苗當成另類武器，甚至不惜凌駕人權。

當然，所謂面子或意識形態，或也只是表象。政府一路砸錢贊助研發、帶頭宣傳、高價採購、釋放利多，先核准、再證實是否有效，怎無蹊蹺？最苦的，終究是人民。原本，就算當白老鼠，尚有嚴謹的受試者人權，權利義務與風險都須先講清楚，如今給了國產疫苗特許，反而不再有倫理審查、沒有受試者知情同意過程，比真正的白老鼠更缺乏人權保障。

特許疫苗造就付費卻沒有人權的白老鼠。以統獨遊戲為遮羞布的假民主，防疫無方，只剩家暴式的威武。（作者為國立陽明交通大學兼任教授）