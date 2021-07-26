前陣子，筆者因公前往竹科出差，工作碰面的人正好也是大學同學，忙完事情後閒聊了好一會，此時此刻能聊的重點話題當然是疫情，筆者才剛起個頭，朋友就開始罵陳時中「以前覺得他還頗好的，現在發現他考慮的幾乎都是政治！」接著朋友開始笑林昶佐被阿伯修理，他說那影片他看了兩次……

個別朋友的想法，當然不能當成是科學根據的民調來看局勢轉變，但從美麗島電子報的民調看來，蘇貞昌不滿意度高出滿意度6.2％，民進黨反感度更高出好感度8.8%，就可見局勢確實朝不利民進黨方向走。

特別是民進黨反感度高出好感度8.8%這個項目，更凸顯了這一、兩個月，民進黨造神地方縣市首長，意圖彰顯自己比國民黨和柯文哲高明的招數……並未奏效。筆者大學同學隻字不提林智堅，根本不在意他幹得好還是壞就是個例證。在中央先是嚴重缺失，後是政治操作下，民進黨任何的造神都起不了太大效果。

然後，疫情走著走著就要降二級了，儘管這個降級不太合邏輯。先前7月8日宣布7月13日微解封時，該日確診21例，而7月23日宣布7月27日降二級時，該日確診卻是24例，現在疫情與兩週前相比，僅是再略好一些而已，就要解封開放不戴口罩，容易空氣傳染的餐飲內用，既在「公衛上」不合理，更給人民進黨政府已放棄拚「嘉玲」的觀感，與庶民百姓的期待落差甚大。

筆者並非是要反對降級。畢竟，降級解封雖是「公衛上」不合理的事，但在政治經濟上看，內需服務業實在不能再鎖了，與病毒設法取得一個艱難的共處絕對是必要的，筆者不爽的是某些綠營縣市首長，仍堅守民進黨慣於的「凡事批人不自我檢討」思維，來貶低他人抬高自己，這一點在上報某位蔡姓記者「拒被柯文哲、侯友宜綁架 綠執政縣市長考量民生「順時中」」報導中顯露無遺，以下摘露文內部分「精彩」發言：

基隆市長林右昌：

「基隆市和桃園市決定相信專業，依據指揮中心和專家學者就全國疫情評估後確認已經趨緩的所做的指示，以「二級警戒加強版」來執行。」、「柯文哲和侯友宜2人均為在野黨的領導人物，他們當然不希望解封，恢復正常經濟活動，因為只要持續3級警戒，經濟就不會好轉，經濟不好民眾不會怪地方首長，而是怪中央。」、「民進黨的執政縣市這個時候反而要撐住，依據指揮中心的專家學者評估，照中央的指引來做，「不能被柯文哲、侯友宜所挾持！」

政府高層：

雙北市長隨即「突襲」中央，根本擺明「就是要逆時中」，一切都是「為反對而反對」！

看完這些鬼話，實在是讓人非常想罵三字經，林右昌還算比較有種，敢具名講話，但講的內容一樣不堪入耳，如果說這次開放內用是指揮中心專業判斷，難道兩週前微解封開放內用就不是指揮中心的專業判斷？那你林右昌那時為何拒內用呢？

自己兩週前選擇逆時中，這次想順就自己去順，還要倒打不同作法的縣市首長一耙，殊不知打到的不是柯文哲、侯友宜，而是兩週前逆時中的林右昌自己。

具名的人都講這麼難聽了，不具名的自然更離譜，那位罵柯文哲、侯友宜為反對而反對的政府「高層」，與其在這邊出一張嘴不如有擔當一點，直接防疫政策全國強制推行不就好了？地方政府現在想自編預算買疫苗，都被你中央擋，如果中央真的認定自己的作法對，就強制下去啊！若因餐飲內用而疫情擴散就勇敢承擔啊！

今天就是中央政府沒有擔當，抵擋不住民間服務業的壓力，在疫情未比兩週前更好的狀態下降為二級，卻又不願承擔疫情可能爆發的風險，才又開放地方調整。大鬼行政院不扛責，下面的小鬼縣市長自然與大鬼沆瀣一氣，未開放就先超前部署嗆雙北。

可想見的是，全台僅雙北不開放內用，到時候若民進黨縣市爆發疫情，第一時間一定是怪雙北人跑去吃飯帶賽他們。即便交通部明明就開放組團跨縣市旅遊，許多跨縣市移動也根本是「返鄉」，非雙北在地人的移動需求，但民進黨縣市長到時仍會勇敢甩鍋的。君不見現在就已經開始「未雨綢繆」，從中央官員、地方縣市首長、南部縣市幕僚都跑出來鬼吼鬼叫了嗎？

（作者為網路媒體工作者）

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