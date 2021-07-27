停駐在平漢鐵路沿線的白崇禧所部，此時陸續開拔北上。九月九日，第三十六軍、第十二軍佔領唐山。白氏隨即率領指揮部抵達，召集各軍長開會，決定乘勝追擊，兵分三路，向灤州進發。左、右兩路軍包抄夾擊，以步兵在正面推進，騎兵向敵軍右後方穿插，取得席捲之據點。到了十二日，直魯軍全線崩潰，敗退灤河東岸，炸毀鐵橋，與守在山海關一線的奉軍交火。

十四日，白崇禧親率右路軍進抵灤河西岸。這時東北方面不樂見國民革命軍渡河，於是派出代表至白氏軍中，要求北伐軍暫勿渡過灤河追擊，奉軍願意解除直魯軍殘部武裝，白為表示誠意，同意張學良的請求。九月二十一日，奉軍發動總攻，直魯軍全軍覆沒，張宗昌趁亂潛逃大連，褚玉璞被俘。二十三日，奉軍與白崇禧部合力肅清灤河兩岸直魯軍部隊，大部分向奉軍繳械，向北伐軍繳械者二萬餘人。廖磊、葉琪各軍，暫留灤河西岸待命。北伐軍事，到此真正結束。

白崇禧在這段期間，處在一面裁兵、糧餉無著的困難情況下，竟能代行蔣總司令職責，完成北伐最後一戰，立下不可磨滅的汗馬功勞。

然而就在掃蕩直魯軍殘部時，白崇禧部的糧餉供給竟告中斷。八月六日，白崇禧致電蔣總司令，請將四月至七月欠領軍費五十萬元，於一星期內匯至北平。蔣氏沒有回覆，於是白在十日同時向蔣介石、李宗仁、李濟深致電，催餉告急：「前方給養不濟，已瀕斷炊，迭電告急，未蒙示復。」白崇禧表示，他受命之初，原本商定由南京與廣州每月各撥發軍費五十萬元，南京另撥食米一萬五千石，現在遲遲未能領到，軍心浮動，「如五日以內，再不蒙給糧款接濟，禧實無法維持。關於前方軍事，懇請總司令另簡賢能接替，以輕罪戾。」他甚至考慮「班師回漢（口）就食」。

蔣介石此時在上海拔牙，流血甚多，正欲休養，接到白崇禧急如星火的催餉電，竟遲遲未覆，至二十一日才覆電表示「月濟之款，必於月底匯足」、「決不使兄為難與將士枵腹也」，但蔣氏真正在意的，是隨白北征的第七軍、第十九軍已經有一部班師回漢口。他提醒自己，「白崇禧之心且不專靜」，決不能因為身在病中而輕忽。蔣同時致電參謀長楊杰：「第七、第十九軍調漢口，人心動搖，時局不安。以後請代勸健生，如須抽調隊伍，必先妥商，由總部明令行之為妥也。」

進入九月，蔣氏承諾撥發的軍費依然未到。九月十四日，白崇禧已進抵灤河西岸，致電蔣：「前方飢寒交加，經理處迄無辦法，屢次來電，口惠而實不至，財（政）部又不肯撥，萬懇設法接濟。」對於後方有意無意的停發糧餉，白氏怨憤難平，「本人自北伐以來，大小戰事，不知經過若干次，自覺以此次東征為最苦，蓋無飯吃，無衣穿，兵士既凍且餓，誠感痛苦萬分。」他對記者表示：「中央雖早說允為軍士籌辦冬衣糧餉，然迄未實行，使本人尚有何法。本人亟願早日回南，但中央仍令在北方工作，今兵士有飢寒之苦，不知中央將用何法安慰之也。」

至九月底，因中秋節將屆，閻錫山接濟白部軍費十萬元，白非常感激，致電感謝閻，說這是「仁漿義粟」，他與全軍將士「莫名感戴」。白崇禧這時應已隱約察覺：軍費糧餉遲遲不發，看似無意，實則草蛇灰線，一張陰謀羅網已開始布置。北伐告成後，統兵十萬、雄鎮北平的白崇禧，已經成為蔣介石眼中最欲拔除的威脅。

（系列完）