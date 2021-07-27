多年前，我們剛搬進美國這個新社區，首先巧遇鄰居大衛的夫人，一位出生在日本名古屋的韓裔婦人，她在她家的前院攔下了同為黃皮膚，黑眼珠的我，噓寒問暖一番，她宣稱先祖來自中國大陸，在閒聊的過程中，驚覺發現她姓「Yu」 （韓文發音的「劉」或「柳」），等用中文字來核實，她的確是我們的本家無疑。我很高興地告知她，朝鮮或韓國最富盛名的一支劉氏宗派是漢光武帝劉秀的三十二世孫劉荃，曾為北宋翰林學士和兵部尚書，後被貶至高麗，就地繁衍生息，大衛的夫人極有可能是這支劉氏族人的後裔，倘若如此，一來她與我（漢光武帝劉秀八子廣陵思王劉荊六十六世孫）因同為光武皇帝之後所以血緣更近了些，二來我笑說她是我們漢室世胄落難於古高句麗的失落公主（the Lost Princess），她被逗得呵呵大笑，樂不可支，而隨後大衛的出現，整個話語權就為他所掌控，雖然在後來的數年內均為如此，但我也不以為忤。

大衛為愛爾蘭後裔美國白人，出生於一九四五年七月十六日，誕生之日也恰為美國杜魯門總統下令第一顆核子彈，在新墨西哥州進行人類首次核子試爆，改寫世界歷史的一天。他的父親曾服務於美國陸戰隊，分發到太平洋戰場，但甫到前線數月，第二顆和第三顆核子彈就丟到了日本廣島和長崎，日本倉皇投降，第二次世界大戰旋告結束，所以他本人並沒有受到這場浩劫所產生的巨大影響。他自個兒在冷戰時期的六○年代，則加入美國陸軍，駐防韓國，也是這樣的機緣，大衛方有機會在韓國大邱的駐地，結識二次大戰後，隨家人由日本返回祖居地大韓民國的妻子，兩人結縭後，選定回美國大衛的家鄉德克薩斯州發展。

或許是成長於這樣的一個軍人世家的氛圍，加上大戰後冷戰時期反共之思維，大衛對二戰，韓戰頗有一番研究。當我提到我的堂叔公劉立維中尉是飛虎隊（十四航空隊中美空軍混合團，Chinese American Composite Wing）中方的驅逐機分隊長（三大隊八中隊分隊長）後，在下一次的會談時，他連忙把我拉進他的書房，去參觀他從網上找到漆有中華民國國徽，和機首大鯊魚嘴巴的美製P-40驅逐機的彩色圖片，那正是堂叔公以二十六歲英年殉國前所飛行的最後機型，這讓我對大衛的專注和執著，大表敬佩。大衛同時也珍藏了一本有已故美籍華裔作家張純如Iris Chang親筆簽名的「南京大屠殺」一書。

正因如此，二○一五年，適逢抗日勝利七十周年，也是大衛的七十歲華誕，我敘說了許多中國軍隊抗日的故事，他深感興趣和訝異，在他七十大壽的前夕，他悻悻然地告訴我，美國國防部以預算不足為由，在首次核試的新墨西哥州，將不會有任何七十周年紀念儀式，來緬懷核子彈的誕生和測試，我也很惋惜這樣的決定，因為唯有核子彈，才能讓日本大本營徹底放棄「玉碎計劃」在東瀛四島自殺防衛的策略，從而使大戰提前結束，而拯救了更多中國人在內的亞洲人，美國人，還有日本人自己的生命。

當年七月底，我回臺灣省親，順便帶著父親、弟弟、和侄兒們，前往臺北圓山國民革命忠烈祠，去晉謁一九三七年在上海陣亡的先祖父劉作全（譜名作仁）之靈位，國防部除派了一位元楊少校全程陪同，將先祖父所屬的牌位置於祭堂中央供我們祭拜外，還致贈了「勇士國魂」的月曆，那是一份國防部為紀念抗日勝利七十周年，所精心籌劃列印的經典之作，雖然它的功能只是一份普通的掛曆，但是封面是氣勢磅礡的一幅青天白日滿地紅國旗，而裏頭每一個月份都有一個抗日戰爭的副標題，佐以七十年前國軍勇士英挺的身影，凜然的正氣躍然紙上。楊少校還特別準備了一份英文版的月曆，方便我帶回美國，我當時一方面感謝國防部對烈士後人的貼心，另外心中也馬上想到太平洋彼端的大衛。

待我回美後，我將這份英文版的月曆放在車中，等待一個巧遇的發生，來親手送給大衛。一個尋常上班日的清晨，我剛好看見大衛在他的前院向我揮手，我當下連忙停車，把月曆交給他，並允諾日後登門解說，他隨即邀我下班後立即叩門逕入。當天下午，我在他的書房中，仔仔細細地詳述了這份「勇士國魂」月曆中的珍貴抗日老照片，講解中國軍人如何用手榴彈和大刀對抗日軍裝甲車和坦克，如何用劣質的前蘇聯製戰機與日本零式機交鋒，還有月曆中的德式鋼盔，英式鋼盔，美式鋼盔的部隊裝備，代表了中國部隊武器的紛陳與雜亂等等。我立即感覺到他的眼睛一亮，直言他這七十年來，從來沒有人曾經教育他，在東方這個文明的古國，那裏的人民是如此這般浴血苦戰，捍衛自己的生存與尊嚴，而有兩百萬軍人和三千萬生靈永遠地長眠在讓他／她們揪心的故國國土上啊！

又一次的碰頭，他興滋滋地把我拖進他家中，去參觀他重新裝修的書房。映入眼簾的是他書桌正後方牆壁上，四平八穩的美國星條旗，不旋踵，我的目光馬上就被側邊的青天白日滿地紅國旗所佔據，原來他將「勇士國魂」的月曆就掛在星條旗側方，而月曆封面的青天白日國旗正恰與美國星條旗相呼應，我們彷彿走入了時光隧道，在七十幾個寒暑以前，國民政府與美國政府肝膽相照，攜手共同抗日的場景再現！

是年十一月中，發現大衛家的前院掛上了房屋「出售」的招牌，他們顯然要搬走了，雖然新居還在這個大休斯頓西北區。我們曾有過數次短暫地交談，表達出我的不捨，大衛也不只一次地向我致謝，讓他在二次世界大戰的歷史中，除了美國人已熟知的太平洋戰場，和歐洲北非戰場，藉由我的解說和這份「勇士國魂」月曆，他方得以將最後一片拼圖「中緬印戰場」（China-Burma-India Theater）補上了。

在耶誕節前夕，那輛陪伴大衛的座車已不復見，他們已經帶著我贈予的「勇士國魂」月曆和中國軍人二戰中的英勇故事，離開了我們的小區。新年伊始，經過大衛的故居時，不同於大衛座車的福特小卡車已進駐，心中隱然有一股聲音隱隱地提醒著我，已經物是人非了。

相信以大衛的健談和自信，他會在他新搬入的社區中，和新認識的鄰居當中，繼續將中美兩面大旗擺開，向那些不曾瞭解二戰「中緬印戰場」的美國友人，宣揚中華民族的抗戰故事和「勇士國魂」，娓娓道來我們的上一輩，所經歷艱辛的烽火歲月。