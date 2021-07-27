今年七月，為了讓這個鳳凰花開的畢業季更顯充實，我決定去參加由「灣灣Family」所舉辦的河北承德行的活動——大美中華•在京高校台生第三期文化體驗營。旅途中，我學習到不少史地方面的知識，在心靈的陶冶與富足上，也是收穫許多，並在這次的旅行有了些許感想，所以寫下這篇遊記，希望能夠與台灣的朋友一起感受大陸的美。

#三訪河北，再游承德

因為京津冀一體化的建設，在北京求學的我，常會在閒暇之餘，去這些地方遊覽，雖然此次已是第三次到訪河北，但是這裡每次給我的感受還是有所不同，這裡的人文生態非常淳樸，而且還有不少特色美食，如：驢肉火燒、窩頭、饹馇以及布袋肉等，古有佳言：讀萬卷書、行萬里路。這次的活動讓我對熱河一地的瞭解，更上層樓。

#鑒往知來，歷久彌新

河北承德，古稱熱河，是民國時期的一個重要省分，當今台灣的各類地圖上，還能看見以其命名的大小街道，如今能夠親臨此地，用手去觸摸這裡的林木、用腳去感受這裡的泥土，彷彿穿越時空一樣，特別真實。

再往前回溯，這裡是大清歷代帝王的避暑山莊、是皇帝的獵場，以及八旗軍訓練的重要場所，北宋史學大家司馬光曾言：若問古今興廢事，請君只看洛陽城。道的是一代唐朝的盛與衰；而我要說：若問清代興廢事，請君只看承德市。因為這裡是康熙帝三戰噶爾丹的重要戰場，敘說著康雍乾盛世的來到，是1860年，英法聯軍攻佔北京，咸豐帝自圓明園出逃的落腳處，也見證著清廷國力的衰敗。

大陸政府歷經三代人55年的辛苦耕耘，這裡從黃沙漫漫的荒漠，成為一片140萬畝綠地的林海，是全世界最大的人造林場，也為整個京津冀的空氣凈化做出莫大的貢獻，站在康熙點將台的坡頂遠眺，漫無邊際的綠樹，雨天連成一線，巍巍壯觀的景象，叫人甚感震撼。

#心靈悸動，澎湃感動

塞罕壩瞭望樓。（作者提供）

據守林員劉軍夫婦的介紹，塞罕壩林場每年有三季是防火期，除夏季會有遊客來訪，剩下的日子只能與孤獨為伍，偌大的森林不見半個人影。第一代護林員住的還是半穴式的草房，煮熟的水在冬天十分鐘就結冰，若是碰到下雨，那夜只能在顫抖中度過。第二代的護林員雖然住在磚瓦房裡，但依舊寂寞，晚上不是為如廁而醒，而是被門外狼群的嚎叫聲給驚醒，時常上門光顧的，還有蛇、野豬、野狗等林中野獸。雖然劉軍夫婦的生活已經改善許多，但是依舊孤寂..，每15分鐘就要登上瞭望台看看哪裡發生祝融並回報，常年與孩子分隔兩地的夫婦，對他們而言，這片綠地就像他們的孩子一樣，他們獻出自己的青春在照顧著他，也讓每年冬末春初的沙塵暴得以減緩，讓我們呼吸到綠色長城所帶來的潔淨空氣。

#壩上精神，不懈精神

什麼是塞罕壩精神？那是艱苦創業的精神、是務實求是的精神、是無私奉獻的精神、是開拓創新的精神、是愛崗敬業的精神，是即便知道前面的路途顛簸，卻依然願意砥礪向前的精神。因為這樣的精神，讓原本黃沙遮天日、飛鳥無棲樹的塞罕壩，成為三北防護林中最重要的一環，也為許多野生動物創造更好的生態環境，是全國綠化的典範外，更是他國效仿的對象，是中國之光，也是我們這些學子們應該要學習的核心精神。（小王子奧特曼/大陸台生）

中國三代人所耕耘的綠色長城。（作者提供）

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