台灣身處第一島鏈地緣戰略要衝，在一面倒配合美國制中策略下，兩岸關係日益緊蹦。我國兵役制度與後備人力動員，受到國際情勢與威脅認知、內在社會條件、軍隊任務、兵力結構等四項因素影響。

國軍任務已調整為「防衛固守」，兵力結構經多次裁軍後已轉變，國防部明年元旦將設立全民防衛動員署，成為專責落實「全民防衛動員準備」機制、辦理軍事動員的政策與執行機關。

雖說全民防衛動員署是以「全民國防」為基本理念，並以實踐「納動員於施政、寓戰備於經建」為原則，但必須說，其改革的根本並不在於編成「提升後備戰力」政策小組、也不在於組織整併或調整升格，而是在於後備人力動員政策當以兵役制度為根基，後備人力動員要與兵役制度相適應的這個大方向。

兵役制度以常備役為主，常備役的類型、數量多寡、役期的長短，相對影響後備人力動員的組成類型、數量與質量。隨著募兵制的推展，後備役人力來源也發生變化，還引起美國的關注，認為台灣在募兵制下的第一線後備戰力是不足的，故後備人力動員應隨兵役制度做相應規劃，以滿足戰時與應急所需人力補充，並作為兵役制度的調適選項，戰時則總體為用。

我國推行募兵制轉型，已對後備人力動員形成影響，在「常後一體」主軸下，要達成「防衛固守、重層嚇阻」的任務，後備戰力便成為防衛固守的重要力量，不只後備人力動員制度及人力類型，要隨兵役制度的轉變做調適，對於後備兵力的需求也該同步檢討，才能估算需要多少有效後備兵力與常備部隊共同遂行作戰，而不能只想有美軍與日本的援助來協同進行「逆登陸」作戰。

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