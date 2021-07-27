美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25日自外蒙古抵達天津，展開為期僅有2天的中國大陸之行。美國國務院在稍早宣佈雪蔓的亞洲之行時，行程上除了日本、韓國和蒙古外，並沒有中國大陸，天津這一站的行程是在雪蔓抵達亞洲並展開訪問時才宣佈加上去的。這樣的奇怪安排顯示，美中雙方都沒有對她的天津之行及雙方會談成果有過高的期待。

首先讓美方不滿的是，中共安排會見雪蔓的是大陸排名第五且於元月才上任最為資淺的外交部副部長謝鋒，謝係主管政策規劃、非洲、大洋洲和拉美地區、涉外安全事務以及翻譯工作。但雪蔓卻是美國國務院中唯一的副國務卿，雙邊的地位顯然差距甚大。其後中共外交部安排了國務委員兼外長王毅在謝與雪會談結束後，仍舊在天津會見雪蔓，始讓美方感到可以接受。

其次，中共安排雙方在天津而不在首都北京會面，已經凸顯了某方面的意義。據報導，26日上午在與雪蔓舉行會談時，謝鋒的言詞相當不客氣，直指美國一些人把中國當作「假想敵」。在中美關係方面，謝斥責美方只想單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？同時，美方所稱「從實力地位出發與別國打交道」，根本就是仗勢欺人、恃強凌弱、根正苗紅的脅迫外交。

謝鋒這一連串對美國毫不留情面的嚴厲指責，簡直與今年3月中美在阿拉斯加會談時，中共中央外事辦主任楊潔箎當面教訓美國務卿布林肯的用辭不遑多讓。當時楊強調「美國的民主不僅要由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算。」楊甚至批評美國「不應該憑借自己的武力，到處去進行侵略，去推翻其他國家的合法政權，去屠殺其他國家的人民…」，以及「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套….，難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」

有外媒指出，美中雙邊關係已惡化到如此程度，天津會談不可能取得任何成果。正如拜登政府官員所說，雪蔓這趟訪中之行並非要協商特定議題，只是要維持美中雙方高層的溝通管道，避免雙方的競爭演變為衝突，另雙方可能談及拜登與習近平是否將舉行雙邊會談的議題。雖然雪蔓隨後與外長王毅的會談內容尚未公布，但外界也不會抱有成果太高的期待，而且鐵定又會嚐到王毅的排頭。

究竟是甚麼樣的原因使中共的對外政策，尤其是針對美國，會變得如此的強硬？猶記得1989年的「六四天安門事件」，嚴重地打擊了中共的國際形象；接著1991年前蘇聯解體，國際的反共運動蔚為風潮。鄧小平當時提出「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、善於守拙、絕不當頭」24字箴言，尤其是「韜光養晦、絕不當頭」幾乎成為中共外交方針的主軸。

中國有句俗話，「十年河東、十年河西」。顯然今天的中國大陸已非當年讓人看不上眼的國家。從上述中共外交首長先後對美國外交領導人的強硬談話，可以看出「韜光養晦、絕不當頭」已經擱置一旁，老共真的是越來越硬了。然而，硬的本錢就是有實力加上有信心，有了實力才會將對手不放在眼裡，換言之也就是「我根本就不在乎你」。中共現在對付美國的方法是如此，更何況是對台灣呢。

還記得北京早期對台灣的喊話是「寄希望於台灣當局」，後來在民進黨執政後，兩岸關係愈趨惡化且對話交流中斷，於是改變成「寄希望於台灣人民」。如今北京似乎對台灣人民也不寄望了，君不見造成台灣人民「觀感不佳」的持續共機擾台，似乎並沒有考慮到台灣人民的觀感；在國際上對我國的外交打壓，也不像過去馬英九政府時期「外交休兵」的真正「邦交國關係穩定」局面。當前領導國家的民進黨政府能不慎乎？

（作者為大學英文講師）

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