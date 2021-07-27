台灣兒女林昀儒/鄭怡靜昨天勇奪第一面桌球混雙獎牌，這是本土培養的台灣桌球選手，土生土長，這面混雙銅牌，非常難能可貴！

篤定得牌時，鄭怡靜淚眼汪汪讓人動容，她肯定百感交集，酸甜苦辣一起上衝。

晚間鄭怡靜的台南鄉親有人在網路披露，事實上鄭怡靜的戶籍不在台南市，已經遷到台北市。原因是台南市不重視體育，他的啓蒙教練「台灣桌球教父」林忠雄受辱抑悶而終。

桌球原是台南市強項，曾經締造23年連霸驚人紀錄，許榮展、吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍等一缸子桌球名將，是台南桌球黃金年代。

早年蘇南成市長喜歡體育，斥資在台南蓋了一個桌球專用館，不但培養台南桌球子弟兵，也訓練全國桌球選手，還有外國選手也慕名來台南市。

但是，到了政治掛帥時代，蘇煥智、賴清德市長將桌球館收回，出租給非體育行業，台南的桌球選手、橄欖球選手紛紛轉籍其他縣市。

鄭怡靜、林盷儒參加的混合雙打項目是奧運史首創，國際體壇、桌壇特別注目，今天清晨日本NHK用了許多篇幅報導日本選手得到這面首金。

中華隊上次在奧運會桌球賽場得到獎牌，都是靠大陸移民台灣的陳靜，在女單比賽於1996亞特蘭大獲銀牌、2000雪梨獲銅牌。

台南市曾是台灣的桌球搖籃，這次台南鄉親非常關心奧運比賽，鄭怡靜的父親在關仁家鄉宮廟廣場架設大屏幕加油。

台南市長黃偉哲也數度到場致意，並表示桌球館已經拿回來，由吳文嘉主持經營中。

我國桌球界努力多年，終於揚眉吐氣，但是過程也有許多辛酸苦楚，不能不注意。

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