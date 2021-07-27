老百姓苦等疫苗不著，前副總統呂秀蓮5月初即主動表示，願搭橋買3000至5000萬劑美製疫苗，指揮中心卻表示「部長很忙」稱會再電話聯絡，結果成了空氣，再未接到任何電話，直到日前才回應說「很忙」、「有點遺漏」。

陳時中好大的膽子，呂副總統的電話都敢不接，一句｢很忙｣就搪塞過去，顯然根本沒把呂副擺在眼裡，如果是陳建仁打來的呢？如果是蔡總統打來的呢？他當然會去，到了總統府面會總統，他敢把鞋子脫下來，他還有什麼不敢的？

不接呂副總統電話，明顯是不想再讓外國疫苗進口了，否則國產疫苗到時候往誰身上打？所以一直對外放話說疫苗夠了、疫苗夠了！還說剩下7萬多劑莫德納打不完都快過期了。

瞪大眼說瞎話！什麼叫打不完，國內民眾苦苦等待莫德納等到地老天荒都等不到一劑，你說夠了，豈不傷透老百姓的心？你說夠了，難道台積電創辦人張忠謀在APEC上討疫苗是討假的？他可是代表蔡總統在國際會議上發言啊！你敢忤逆蔡總統的旨意？

捷克是第三個歐洲要捐給台灣疫苗的國家，是人家多事？是人家自己疫苗太多送不出去？有本事你向國際宣布，台灣現在疫苗夠了，拜託大家不要再繼續送了，你敢嗎？

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