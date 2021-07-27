患病可怕之處並不是有病不醫，而是旁人都為此慌亂手腳，自己卻不覺得有病要醫，原本身強體壯的台灣被疫情摧殘得體無完膚，蘇貞昌帶頭、陳時中為首的防疫團隊病入膏肓之際，仍然剛愎自用不知檢討。在野黨、企業界、宗教團體一次次自力救濟，多次積極防疫行動（疫苗籌獲、醫療器材捐贈、自發性快篩等），竟仍喚不醒裝睡的民進黨政府。

前副總統呂秀蓮以前資深民進黨員之姿，致電陳時中將協助二周內可以洽購並獲得5000萬劑疫苗，卻慘遭已讀不回，事後陳時中居然以「忘了這件事」草率回應！

全球各國現在皆視疫苗為救命仙丹，台灣新冠肺炎死亡率超過5%（確診15582人，死亡785人），況且疫苗數量還遠遠不足以達到有效抗體覆蓋率，這段時間枉死的國人性命原來就是被蔡政府如此「遺忘」所造成。

疫情大火尚未完全撲滅，屏東滿載Delta病毒移工漁船趁隙而入，桃園再現66人大型群聚賭博，民進黨自家地方縣市首長扯的不是綠色執政、品質保證的後腿，而是消費全體台灣人民生命健康。防疫似乎成了自立自強的全民運動，中央不救火，地方忙點火，對比今天急就章的解封降級，只怕尚有一丁點的星星之火，恐又讓疫情死灰復燃、迅速燎原，皇帝不急急死太監，就是台灣防疫現況最佳寫照。

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