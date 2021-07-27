前參謀總長黃曙光在接受專訪時，曾曝光蔡英文政府徵詢他擔任國防部長的意願，黃曙光表示，妹妹黃珊珊會選台北市長，他若當國防部長對民進黨政府不是好事。黃曙光說不可能為了接部長，就叫妹妹不要參選，因為「哥哥永遠不會擋妹妹的前途」。動機不僅於此，但黃珊珊幾無可能拒絕參選台北市長。

台灣在新冠肺炎疫情的衝擊後，政局出現諸多不可逆的變化，而在不可逆的政治巨浪下，還有各式各樣的變化同時在發生。柯文哲除聲勢看漲，重要的是柯文哲領導的民眾黨，顯然獲得更多議員和市長層級當選的機會。柯文哲讓黃珊珊擔任副市長，實務上處理市長的工作，更讓發言人成為市議員的熱門人選。

黃珊珊參選台北市長，有沒有可能贏？絕大多數民眾的答案，恐怕是否定的。然而，黃珊珊是否存在贏的可能，成敗之關鍵，恐怕更加取決於對手是誰。黃珊珊參選台北市長的對手，當然來自國民黨和民進黨的市長參選人。在國民黨的台北市長候選人中，只有兩個選項。一個是蔣萬安，另一個是羅智強。

問題就出在兩人的互補性，或說是互斥性。蔣萬安試圖塑造溫和的政治形象，由於蔣萬安特殊的出身背景，導致他從政以來，拚命向本土派靠攏。然而，蔣萬安雖然在中間選民基本贏得正面形象的評價，卻在藍營選民中獲得不少負評。所謂溫和形象，看在國民黨支持者眼裡，代表的是無能和軟弱。綜觀蔣萬安自5月中旬爆發本土疫情以來的表現，沒有什麼存在感，這對蔣萬安而言是政治重傷。

羅智強自投入選舉以來，正逢國民黨從執政淪為在野，藍營期盼國民黨出現能抗衡民進黨的人，看重戰鬥力。正因如此，羅智強從政以來努力塑造的形象，始終是藍營戰將的角色。然而，藍營選民有其特性，羅智強在藍營支持者心目中，好惡過於分明。

羅智強的自我定位既然是戰將，凸顯的就是蔣萬安的軟弱和無能；蔣萬安的自我定位既然是溫和與溫暖，凸顯的就是羅智強的攻擊性和躁動。蔣萬安的存在，注定讓羅智強的負面形象突出；羅智強的存在，使蔣萬安的能力飽受質疑。當羅智強和蔣萬安經過國民黨市長初選的競爭和比較後，蔣、羅就有可能兩敗俱傷。

黃珊珊面對的政治板塊演變前所未見，也因此出現前所未有的機會。國民黨的選民和民進黨的支持者，都可能出現相當比例的選票流向民眾黨。黃珊珊的對照組正是失盡民心的民進黨，以及讓台灣社會高度失望的國民黨。明年台北市長選舉，黃珊珊是否有可能從藍綠夾殺下脫穎而出，且拭目以待。

（作者為民意調查基金會秘書長）

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