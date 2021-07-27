我始終覺得，很多人把4年1次的夏季奧運看成是一場昇華版的世界大戰。當然，和傳統定義下的戰爭相比，奧運的各國選手交鋒，更為文明、公平和重視安全。

然而，一旦將奧運賽事看成是國與國之間的爭戰，克敵致勝也就成了唯一的主流觀賽視角，這種狹隘的觀看角度，讓我們犧牲了欣賞觀摩各國一流高手技法的機會而不自覺。就奧運的整體價值而言，其實是一種浪費，對奧運精神而言，更是背道而馳。

若從戰爭論出發，選手的價值將只局限於能否為本國擊敗他國而奪牌。當然，能為國爭光，是件好事。但關注奧運，要是只在乎本國選手的輸贏，以及能拿幾面獎牌，那麼，奧運本身的運動價值與運動美學便成為人們的視覺盲點；奧運，也就淪為國與國之間的一種鬥爭工具與場域而已！

然而，戰爭論畢竟是全球關注奧運賽事的主流角度。於是，各國的奧運新聞焦點只集中在本國選手可能奪牌的項目上，相對忽視本國選手沒有參與或實力較弱的項目賽事。對於運動參賽項目不多的國家地區，就更不可能聚焦或關注在更廣的比賽上。

由於這已經是關於奧運的各國運動傳播常態，因此，十分可惜的是，多年來，如此盛大精彩的運動賽會完全沒有提升各國人民的運動識讀能力。以我國為例，我們的奧運採訪與轉播只關注本國選手參與的少數項目，甚至在相關報導中，只特別著重本國選手可能奪牌的競賽過程。而且多年來就是如此，無形中失去很多觀摩學習的機會。

我沒有說這有什麼不對，但除此之外，我們就失去了欣賞其他國家選手在各種項目中一流表現的機會，甚至發展新的參賽項目的機會。若是將戰爭論的視角擴大成或回歸到對運動美學的欣賞角度，4年才有1次的欣賞機會，就這樣錯過，豈不十分可惜？

想想看，我們除了關注羅嘉翎在女子跆拳道獲得銅牌的比賽過程外，是不是也可以欣賞一下該組金牌、銀牌選手的技法？或是，在注意我國桌球選手是否晉級之餘，還可以藉奧運的機會看看其他國家一流高手的球技？至於那些我國選手沒有參與的項目，世界高手是如何競賽的？那些項目展現的力與美又是如何？我們難道不能也藉著奧運賽會，增加一些運動識讀的能力嗎？

所以，看待奧運時，戰爭論和欣賞論其實是可以並存的。今天如果有一場世界級的頂尖車展或新科技展，我們進場後或在家看轉播，難道也只需要看本國展品，而完全不想欣賞一下他國一流的展示項目嗎？那豈不是可惜了這種規格的世界級活動？

這次奧運中華隊已經獲得了1金2銀3銅，比過去的成績可有更佳的期待。其實，每次的比賽不就是多一次經驗的累積嗎？那麼，讓我們擴展一下視野，除了關注奧運的「台灣之光」，也順便欣賞一下奧運的「世界之光」吧！

（作者為中國文化大學教授）