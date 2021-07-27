個人研究非洲政治多年，並曾擔任國際觀選團成員，實地觀察非洲國家的多黨民主選舉。每次在選舉前，當地的中央選舉委員會或國家選舉委員會都會向來自歐盟、非洲聯盟、非洲區域組織，以及非政府組織的國際觀選員進行簡報，國際觀選團的總召也會做出回應，並強調符合民主選舉可信（credible）的3個要件，就是自由（free）、公平（fair）、及透明（transparent）。

所謂的「自由」，就是那些具資格投票的選民有權登記，並且在不受任何限制的情況下，自由選擇支持心儀的候選人。選民無須擔憂遭到來自政府或是不明勢力的恫嚇，無法有自由意志行使投票權。

「公平」則是指所有政黨擁有同樣的權利參與選舉的競爭、爭取選民的支持，並舉行造勢大會，不受媒體的偏頗待遇或是來自中選會所設的障礙。同時在計票的過程中，不會因?有作票而出現不公平的結果。

最後，「透明」當然是指整個投票和計票的過程，透過各政黨的工作人員和國際觀選團的參與，所有過程是透明可以信任的，不會出現無資格投票的選民混入投票，也沒有選民重複投票、甚至是死人投票的情形。當然若選舉有爭議，所有的選票是可以公開驗證的。

自由、公平、透明這3個評估民主選舉是否被接受為可信的檢驗標準，當然也能用來檢視政府運作是否符合民主。我們若以美國憲法增修條文第一條所列舉的自由來看，通常一個民主國家的自由涵蓋宗教（religion）、言論（speech）、新聞（press）、集會（assembly）、和請願（petition） 等層面。在戒嚴時期，台灣的宗教自由還不夠充分，但民主化後我國的宗教自由就鮮少受到質疑。

若是以個人能在公開場合或是社群媒體表達意見來看，台灣的言論自由似乎不受限制。不過，若因不同意見的發表或對政策做出批判，就遭到網軍的圍剿或是國安單位的關切，讓部分人民心中有個小警總，我們就沒有充分的言論自由。

至於新聞自由方面，國家傳播委員會（NCC）透過換照對電子媒體的審查，是近年來引發爭議最多之處。台灣電視新聞的品質不能反映我們的民主進程，當然令人擔憂，但更嚴重的是，許多電視台的部分收入是靠政府的標案或廣告而來，因而出現自我審查（self-censorship）的情形，更是有損第四權的獨立性。

台灣人基本上擁有集會和請願的自由，不過若集會和請願的訴求並非政治正確（支持傳統婚姻或是使用核能），許多電子媒體基本上根本不做報導，或是輕描淡寫帶過。同時政府用大量的拒馬將自己與民眾隔離，或是假裝聽不到，基本上就已表達不願意回應的立場，讓這些集會或請願徒具形式，未能發揮應有的功能。

民主政治的公平不僅指所有政黨擁有同樣參與選舉競爭的權利，同時在選舉結束後的政治資源分配上要儘量做到公平合理，不至於過度偏袒同黨的地方政府，或是支持執政黨的非政府組織、民間團體、媒體及私人企業等。台灣民主政治的公平性，可能是目前受到較多質疑之處。

最後，若將選舉的透明要求作為衡量民主政治的檢驗標準，這可能是當下執政黨備受非議之處。從國際疫苗的採購價格、3+11隔離時間的決定、疫苗注射的順序，以至於高端疫苗的授權，不是沒有會議紀錄，就是紀錄涉及國家安全利益不得公開。一個資訊不公開、缺乏透明度的政府，就是一個很難受到監督課責（accountable）的政府。政治人物無需為決策負責，隨之而來的就是濫權，以致於民主政治的崩壞。

雖然一些觀察家對於台灣民主選舉是否做到「自由、公平、透明」持保留態度，但基本上這個程序還沒有讓選民因為對過程的不信任而產生疏離感（alienation）或冷漠（apathy）。倒是我們民主治理的發展，因為部分的自由已經受到折損（compromised），公平性更是在執政黨壟斷各項資源和掌控多數媒體的情況下，受到質疑。如今，傲慢的官員竟然無視預算的公開透明和國會的監督，讓台灣過去30年的民主轉型（democratic transition）、甚至是民主鞏固（democratic consolidation）的優異表現遭到逆轉，逐漸走向令人擔憂的民主威權主義（democratic authoritarianism）。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）