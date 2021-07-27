鄉民第一時間至平台實測，果真可選高端。（圖／翻攝自PTT）

同樣是疫苗相關問題，待遇大不同。鴻海、台積電和慈濟捐贈疫苗，雖說蔡政府阻撓在前，搶功在後，BNT疫苗到貨時間延滯數月，好歹3個組織心想事成。相較之下，其他有心為善的組織和個人，就沒有那麼幸運了！

幾乎和鴻海同時動心起念要捐贈疫苗的國際佛光會，被拖延到放行慈濟捐贈案時，衛福部才輕飄飄地賜下一紙謝函，搞得佛光山不得不說「已放下」。6月2日遞件的孫文學校校長張亞中則是在3周後收到一紙模稜兩可的公文。最不堪的還是前副總統呂秀蓮。她搭橋架線「世界和平獎評審委會」和「世界和諧基金會」擬協助台灣洽購疫苗，致電中央防疫指揮官陳時中辦公室，陳大部長貴人多忘事，直到26日才坦承「一忙起來就忘了」！船過水無痕，連一句道歉、一個說明都不屑！

三千寵愛集一身的台製高端疫苗就不一樣了！7月19日衛福部食藥署根據新三不原則──「不公布審查委員、不公布審查會議內容、不須做完三期臨床試驗」通過了高端緊急使用授權（EUA）；第2天，外交部便以處理斷交時的神速，發文給中南美洲、加勒比海9個大使館，指示當地使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願。蔡政府高層甘冒輸出不合國際規格的疫苗之風險，視友邦國民為白老鼠，寧可斲傷邦交，也要把對高端的愛，推廣到遙遠的中南美洲，真可謂愛到深處無怨尤了！

台灣疫苗缺缺，涎皮賴臉地接受美、日捐贈疫苗，尚有不足，卻惡狠狠地關上國人捐贈疫苗的大門，反過頭來輸出不合國際規格的自製疫苗？陳時中傲慢回覆佛光山之請，漠視呂秀蓮的愛心搭橋，卻急吼吼地27日就將高端疫苗列入公費接種，用心何以如此奸險？

原因第一是，利之所趨，猶如水流濕，火就燥。衛福部疫苗採購和護航高端處處可見斧鑿痕跡。從博弈理論看，採購國際合格疫苗，風險有限，公私利益也有限；護航高端，風險提高，利益也大。另一方面，藉詞戰略考慮，少買國際疫苗，可擠兌、逼迫民眾選擇高價的高端疫苗，獲利長期，即使不成，風險由全民與股民承擔，決策官員逍遙法外，有百利而無一害。

第二，蔡政府內心深處崇洋媚外，崇的是西洋，媚的是碧眼金髮的老外和他們的馬前卒，對於台灣自個兒僅有的友邦黑朋友、小朋友，打從心裡瞧不起，認定他們買不起高價的BNT、莫德納和AZ疫苗，只配接受台灣恩賜的高端疫苗。何況，高端疫苗27日起已正式成為台灣民眾預約疫苗平台的選項之一，友邦人民與我國民同等待遇，誘惑他們接種高端，並無不妥。

衛福部和外交部布下的這齣疫苗「進口替代」和「出口擴張」大戲能成功上演嗎？假如說，在互聯網時代，企業的官網就是一張名片，那麼，咱們友邦只要上網搜尋一下高端公司的官網，只見公司大事記停滯在好幾年前，官網沒有技術團隊的名單和專業背景，沒有成功研發疫苗的事蹟，倒是網海裡有許多公司高管炒股票、詐欺他人的資訊。這樣的高端疫苗，若能外銷成功，就不能不佩服衛福部和外交部吹牛逼的功夫了！

奇怪的是，最近，蔡英文似乎不再堅持把手臂留給高端了！？

（作者為資深媒體人）