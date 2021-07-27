美國拜登總統就任6個月來，以全面反中為核心的「拜登主義」使處於谷底的美中關係更形惡化，副國務卿雪蔓近日在最敏感的時刻訪問大陸象徵了雙方的務實與彈性：接觸與競爭並不相互排斥，建立暢通的高階溝通管道，防止激烈競爭失控成為衝突。雖然美中結構性問題短期內難以化解，但10月兩國領導人的「拜習會」似乎露出一線曙光，未來3個月將是雙方中長期關係的決定性時刻。

雪蔓的天津之行是為了延續3月美中阿拉斯加的戰略對話，但光是行程安排就一波三折，中共以下駟對上駟，由排名第五的外交部副部長謝鋒出面會談，美方輸人不輸陣，決定取消訪問，眼看即將破局，中方同意外交部長王毅與雪蔓另行會面，才使會議得以進行。而美方在會後的聲明只提及王毅及「其他官員」，根本不視謝鋒為對手，報了一箭之仇。這些毫不掩飾的外交操作就是當前美中關係缺乏互信、甚至懷有敵意的縮影。

至於會談本身，雙方都是有備而來，脫離不了一貫的激烈言詞與姿態，各自累積政治聲量，爭取最大話語權，並將所有責任甩鍋給對方。

值得注意的是，王毅就如何有效管治分歧，防止美中關係失控畫出三條底線：美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻擾甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。前兩條直接迎戰拜登的美中戰略競爭，也是「民主對專制」的制度之爭，最後一條則是重申對台灣等問題的一貫堅定立場。王毅強調，台灣問題是重中之重，如果台獨膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止，奉勸美方必須恪守承諾，務必慎重行事。

雪蔓表示，她說明了美國承諾良性競爭、保護人權及民主價值，以及強化以規則為基礎的國際秩序。國務院的聲明指出，雪蔓對北京在香港及新疆的迫害人權，在台灣海峽、網路空間及東海、南海的行為，也表達了關切。

如從雙方就長久以來的爭議各自表述，毫不退讓來看，雪蔓的訪問確有「相見不如不見」之感，但這次會議重點並非在談判，而是證明維持溝通管道的重要性，以及討論如何設定負責管理美中關係的條件，也就是美國官員所強調的設立「護欄」及「界線」。

在完成包括與俄羅斯總統普丁會面的外交部署後，利用10月G20峰會場域進行「拜習會」是拜登整體戰略設計的「最後一片拼圖」，而大陸方面也有意推動涉及世局發展、建立國際新秩序的峰會。雙方也體認到，如副國務卿級的會談都砸鍋，後續的國務卿或國家安全顧問層級的會面更將難以為繼，等同提早宣告10月「拜習會」胎死腹中，因此，本來屬於過渡性質的雪蔓訪問重要性驟增。

雪蔓接受記者訪問時表示，如何採取後續行動走到下一步仍待觀察。但雙方顯然有意繼續接觸互動，如能適時調整「零和博弈」、「制度之爭只有一個贏家」的心態，後勢仍大有可為。對我們而言，台灣議題已成為「拜習會」或美中戰略競爭下的「先決條件」之一，自己命運的主導權正加速流失中。

（作者為資深媒體人）