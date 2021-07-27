50年代白色恐怖受難人丁窈窕的台文繪本出版，以彰顯其事蹟；無獨有偶，北京西山中共烈士紀念碑中也刻著丁窈窕烈士的名字，列在第九組15名烈士名單的第14位。這是由中國人民解放軍政治部根據多年的內部機密檔案所認證的犧牲同志的名單。他們是優秀傑出的中國共產黨員，為建立社會主義新中國勇敢捐軀。每年，中共中央領導人包括國家安全部首長等，都會到西山向包括丁窈窕在內偉大的前輩同志們致敬，今年是中共建黨百年，在台犠牲的中共烈士地位之崇高，可見一斑。

另一方面，台灣也有研究者主張丁窈窕所涉及的「台南郵電支部案」是「虛構」的，是無辜的寃案。這些研究者當然可以去跟解放軍政治部比對手中的機密資料，用科學的態度讓真相水落石出，以表示對歷史和當事人最大的尊重。另一方面，這也涉及兩個核心問題。一是當年的歷史環境為何？二是為何一些人士對「共產黨員」的身分如此避之唯恐不及呢？是否受到國民黨長年反共教育的洗腦呢？

台灣光復後，台籍中共幹部蔡孝乾、張志忠返台發展組織，並且立刻結合日據時期舊台共和左翼人士的力量。228事件中最具組織性的兩大武裝抗爭是中部的謝雪紅以及嘉義的張志忠。張志忠是中共台灣省工作委員會武裝工作部部長，他所組織的「台灣民主聯軍嘉南縱隊」是台灣歷史上第一支共產軍隊，也進行了228事件中最大的軍事戰鬥。

1949年，國民政府在內戰中失敗，退守台灣。1950年春，中共在福建沿海集結二野、三野約50萬部隊，準備渡海攻台。中共地下黨的首要任務是控制交通、通信、水電等基礎設施，組織反國民黨、反美日帝國主義的宣傳，配合解放軍的接管工作。此時，中共台灣省工委計有17個市（區）、約205個支部、近10個武裝基地，以及省工委直接領導的學生工委、郵電工委及山地工委。黨員近千人，涵蓋文化教育界的菁英、外圍群眾則超過數萬人。

不諱言，228事件之後，台灣民心迅速左轉，對於社會主義中國的建立普遍抱著期待。然而此時歷史又出現重大轉折。1950年中，韓戰爆發，美軍協防台灣，蔡孝乾投降，供出所有同志。隨後重建省工委的陳福星也被逮捕投降，兩次大逮捕槍決約800多人，剛好就是西山烈士紀念碑上的人數。

這𥚃必須特別提到嘉南地區，這裡是日據時代中華民族主義基地，撰寫《台灣通史》的連雅堂、噍吧年事件、台灣農民組合抗日活動等均源於此地。至於李媽兜所成立的「台南市工委」更是一群鐵漢，寧死不屈。當時的條件是，只要供出其他同志就可活命，但是他們却寧願死也不出賣同志，不背叛政治信仰。

台南案也出了台灣歷史上關了最久、34年7個月的林書揚和李金土。林書揚生前每年都帶領活下來的同志們前往北京出席中華人民共和國國慶，意志堅定如山，無人可比。

過去幾年，促轉會已經平反幾乎所有被槍決的中共烈士，稱讚他們是「自由人權鬥士」，等於認同他們追求建立社會主義新中國的信念。筆者曾指出，促轉會的作法是在迎接中共建黨百年，以促進兩岸的和平統一。其實比他們要抹紅的人更「紅」！

所以「共產黨員」的身分有需要廻避嗎？當然沒有必要，即使政治對手也可以相互欣賞。在革命年代，犧牲的中共烈士意味著清廉和高尚，以及為國為民從容就義的情操與榮耀。如果當年國民黨有大量如此素質的黨員，早就贏得內戰的勝利。

（作者為資深媒體人）