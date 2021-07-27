鄭怡靜與林昀儒勇奪奧運桌球混雙銅牌，台南市長黃偉哲猛蹭光環，PTT卻爆料「台南市府剝奪桌球資源、逼鄭怡靜轉籍北市」，瞬間反被光環燙傷，火速甩鍋不是其任內發生的，同屬綠營的立委陳亭妃則見獵心喜「喊心痛」。政治宿仇出手快狠準，當心也會被燙傷！

有鄉民爆料指出，台南市政府將鄭怡靜教練林忠雄促成的桌球館委外經營，剝奪了市民桌球訓練的資源，致林忠雄含恨而終、鄭怡靜遷籍台北。原本忙著與鄭怡靜父親鄭博文合照、頒發紅榜祝賀的黃偉哲，趕緊回應網路傳言與事實有出入，球館委外是2017年，亦即不關他的事。

2017年台南市長是現任副總統賴清德，黃偉哲2018年12月底就接任市長，桌球館委外廠商違規經營足球及羽球活動已有一段時間。黃偉哲沒有回應未來市府將如何善待桌球選手、把子弟兵留在家鄉好好栽培，一味甩鍋給賴清德，顯露出政治人物爭功諉過的心態。

更耐人尋味的是曾任台南市桌球委員會主委的陳亭妃，2018年民進黨市長初選時她與黃偉哲互砍，刀刀見骨，此時跟著跳出來蹭選手熱度，臉書喊心痛地說：「台南市給予選手的待遇在六都中是最差的。」表面上替鄭怡靜抱屈、為台南子弟兵爭權益，實則「狐狸大夫給雞看病」，恨不得一箭穿心。

政治人物真正關心體育發展的不多，這幾天上至總統、縣市首長下至基層民代，一籮筐競相蹭奧運得牌國手的光環。黃偉哲是第一個反被選手光環熱度燙傷的政治人物，但不會是最後一個，政治人物蹭熱度前，該先捫心自問「為選手付出了多少？」