實施了兩個半月的新冠疫情三級警戒降級了！好不容易，但看看內容，每天靠開店擺攤營生的民眾不禁大失所望，只能無奈地再苦撐。

為何不能解封？中央政府也想；為何只能降級？地方政府也很無奈。關鍵出在，疫苗覆蓋率實在太低，沒有這大的保護傘，貿然放鬆流動管制，住院、重症和死亡率快速上升，拖垮醫護系統，讓台灣陷入疫情以來最嚴重的災難。

地方政府從5月15日全台防疫進入三級警戒以來，都遭遇非常大的民生經濟壓力；眼看著店家一家家關、無薪假勞工人數猛升，更陷入防疫和經濟孰輕孰重的決策兩難。確診人數前兩名的台北市長柯文哲和新北市長侯友宜尤其難為。他們決定先再觀察一週才決定是否准許店內用餐，不難理解。

理性控制不理性是當今全球政治人物必須具備的第一特質。理由是，面對世上愈來愈複雜多變、衝突敏感的重大災難，民衆自認理性，其實，多數人是很濫情。這是諾貝爾經濟學獎一再印證的事實。靠選票堆上來的政治人物固然知道，他要做民眾想做的事，也要做領導人該做的事。可是，知易行難。

民主政治之難在於面對災情，選民不是黨派濫情，就是期待政府變成無所不能的上帝。偏偏政治人物又經常濫開支票，甚麼零風險？甚麼清零？都是疫病危機管理中的天方夜譚。何況，新冠是世界首次面對的病毒，它不但很毒、太會變，也太會傳染。偏偏政府和民眾又把它從單獨、絕對的視角來處理，天天報、時時報，好像天下就只剩下新冠疫情這件事。結果，小事，站在政治面前，誰都不願冒點合乎科學、可預期、可管控的風險。

全台防疫要前鋒、中鋒、後衛全隊一起。前鋒，沒有全面普篩把風；後衛，沒有足够疫苗守門；就只能靠中鋒在分流管制上百步穿楊。難嗎！是不容易。雙北市府參考英國、美國、新加坡、日本、冰島和以色列的經驗，抗疫確實得多管齊下。而各國敢於解封的必要條件都是疫苗覆蓋率要達到60%以上，因為，疫苗能使死亡率和染病率大幅下降到流感相差不多的程度。

台灣想解封新冠疫情的難題在感染源不明，無法有效掌控，目前的確診率是個黑數。英國和日本的經驗顯示，人被關愈久，一旦解封，報復性出遊愈高。英國7月19日的解封就是嚴重錯估此一民衆行為。人家還有高的疫苗施打率在護著，台灣得等到十月才能達到防止社群感染的65%的邊線。台英系统動態學者最近替台灣疫情推估，如果八月無疫苗可打，要等九月底才有，一旦解封後的確診率將快速升高五倍以上，達到每日千人的高峰。

現在中央和地方針對新冠疫情，在十月之前，要深切思考和勇敢作為的是，固然解封無望，但在分流管制上如何科學理性地做更大的開放，免得民生經濟和群衆心理遭受不可承受的衝擊，不但得彼此捐棄成見，分工合作，還事不宜遲。

（作者為國家公益發展協進會理事長)

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