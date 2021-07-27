美國常務副國務卿雪蔓星期一（7月26日）在中國天津與中國官員舉行了雙方所稱的「坦率的」討論。雪蔓在會後呼籲中國超越中美之間的分歧，作為一個負責任的全球大國，與美國在氣候變化和新冠大流行病等困難的全球問題上合作。中國外交部發言人趙立堅在北京表示，美方「不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益」。不過這位發言人說，總體上，這次會談「對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的」。

雙方都稱「坦率」

美國常務副國務卿雪蔓星期一在天津分別與中國國務委員兼外交部長王毅和副部長謝鋒舉行了會談。雙方都用「坦率」來描述這些會談，意指雙方討論了在諸多問題上的分歧。

雪蔓在會談後不久接受美聯社的電話採訪時呼籲中國超越這些分歧，擔負起大國的責任。

「有一些事情超越具體的分歧，是大國全球性的責任，」她說。

她還表示，美國歡迎與中國進行強勁的經濟競爭，但不希望這種競爭轉為衝突。

美國國務院發言人辦公室普賴斯在星期一發表的一份聲明中說，副國務卿雪蔓在會談中重申了中美兩國在全球利益領域合作的重要性，如氣候危機、打擊毒品、防擴散以及包括朝鮮、伊朗、阿富汗和緬甸在內的地區關切。

不過，中國外交部發言人趙立堅在北京舉行的例行發佈會上評價中美之間的這次會談時說：「美方應當樹立正確的合作觀，不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，這是行不通的。」

不過，這位發言人認為，這次會談還是有益的。

「總體看，這次會談深入、坦率，增進了對彼此立場的瞭解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的，」他說。

美國國務院發言人普賴斯在聲明中也說：「常務副國務卿和王國務委員對廣泛議題進行坦誠布公的討論，展現保持我們兩國溝通渠道暢通的重要性。他們討論方法來設定負責任地管控美中關係的條件。」

「常務副國務卿強調美國歡迎我們兩國之間激烈的競爭，為此我們打算繼續加強我們自身的競爭之手，但不尋求與中華人民共和國之間的衝突，」聲明說。

華盛頓表達的關切

美國國務院說，雪蔓副國務卿在私下裡對中國採取的一系列有悖於美國及其盟友和夥伴的價值觀和利益，損害基於規則的國際秩序的行動表示了關切。

聲明說：「特別是，她提出我們對人權的關切，包括北京在香港的反民主鎮壓、在新疆的種族滅絕和危害人類罪、在西藏的虐待，以及對媒體採訪和新聞自由的剝奪。她也談到我們對北京在網路空間、台灣海峽兩岸，以及東中國海和南中國海行為的關切。」

聲明說，雪蔓還向中方提到了美國和加拿大公民在中國被拘留或被禁止出境的案件，並提醒中國官員，人不是談判的籌碼。她重申了對中國不願與世界衛生組織合作以及不允許在中國對新冠病毒起源進行第二階段調查的關切。

北京提出的清單

中國官媒說，副外長謝鋒表示，中方也向美方提出兩份清單，一是「糾錯清單」，另一份則是中方關切的重點個案清單。他說，前者要求美國撤銷對中國學生和中共黨員的簽證限制，以及對中國官員和機構的制裁等事項，而後者則對美國境內的反美、仇亞情緒，以及中國公民在美國所遭受的不公平待遇等事項表達關切。

根據中國外交部發佈的新聞稿，謝鋒在與雪蔓舉行的四個多小時的會談期間針對美方對中方的做法提出的批評逐條做出了回應，把中美關係陷入僵局的根本原因歸咎於美國一些人把中國當作「假想敵」，指責美國試圖遏制中國的發展，稱美國應改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

中國外交部還表示，王毅在會見雪蔓時就如何有效管控分歧，防止中美關係失控明確提出了中方的三條底線：即不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國的社會主義制度；不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；不得侵犯中國的主權和破壞中國的領土完整。他說，涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權和民主問題。

雪蔓：人權不是內部事務

針對北京有關華盛頓干涉中國內政的指責，雪蔓在接受美聯社的採訪時說，人權問題並不只是一國的內政。

「我們確實希望他們明白，人權不僅僅是一個內部事務，而是他們在簽署聯合國的《世界人權宣言》時所做出的一項全球承諾，」她說。

雪蔓在天津的會晤是美國總統拜登今年1月上任以來，中美兩國高層外交官之間的第二次面對面會談。四個月前，美國國務卿布林肯與國家安全顧問沙利文與中國負責外事的政治局委員楊潔篪和外長王毅在阿拉斯加州的安克雷奇舉行會晤時進行了激烈的言辭交鋒。

今年4月上任的雪蔓表示，她在天津舉行的會晤是試圖與中國解決關鍵問題過程中的又一步。

「事實上，我們要看是否會有後續行動，我們是否能夠邁出另外一步，」她說。「在建立這種關係的早期階段，無法知道我們是否會到達所有我們希望到達的地方。」

未討論拜習會

白宮發言人莎琪星期一在記者會上被問到美中雙方在天津會談後，兩國領導人之間是否可能舉行某種會談的可能性時說，這次會談沒有討論拜登與習近平舉行會晤的問題。

「總統繼續對面對面的外交有信心。這是他長期以來一直倡導的。我們預計在某個時候會有一些進行接觸的機會。但這些會議裡並沒有涉及這個話題，這也不是這些會議的目的，」莎琪說。

一般預計今年10月在羅馬舉行的20國集團峰會是拜登與習近平舉行面對面會晤的一個可能。

（本文授權中時新聞網刊登）

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