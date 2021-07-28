依法行政，是法治國家乃至於民主國家的立國基礎，尤其若民主國家的行政團隊不能依法行政，民眾將更無所適從。自民進黨全面執政以來，因掌握行政立法權，一開始雖有「想」法，但都還透過立法院完善程序，卻沒想到連續執政後，直接多次以行政程序直接蠻幹，遂行其政治利益，如最具爭議的中天關台、美豬進口均是如此，也早為民眾所詬病，但沒想到在人命關天的抗疫當下，民進黨還是隨「心」施政，民眾豈能接受？

首先，隨著國內疫情逐漸獲得控制，中央流行疫情指揮中心於日前宣布自7/27開始降級為二級警戒，但這畸形的降級制度，卻掀起了極大論戰。名為降級，但指揮中心硬是附加了「外出仍要全程戴口罩」及一堆的應遵循規範，雙北市長也直接逆時中宣布餐飲仍不開放內用。實際上種種的附加條件仍形同三級警戒，指揮中心帶頭不斷更改「滾動式」更改規範，美其名希望儘快恢復民生經濟運作，但展現出來的更像是政府扛不住壓力的「擠牙膏式開放」，也更讓民眾一頭霧水、更加難以適從！

再來有關疫苗採購更是一樣疫苗兩樣情，繼鴻海及台積電之後，慈濟也順利與上海復星簽約，買到國人期盼的BNT疫苗，經過這三個單位的順利洽購，證明了BNT的採購並非如政府所說的如此困難。但可笑的是，永齡基金會、台積電、慈濟基金會可以，但當國民黨及幾個縣市首長串連要向食藥署申請自行增加採購疫苗時，卻得到「疫苗已夠，不需再增加授權」的回應，試問若疫苗真的足夠，為何疫苗覆蓋率仍只有25%上下？為何民眾還在疾呼打不到疫苗？

更誇張的是食藥署長竟用老大語氣處理BNT疫苗12-18歲的EUA申請，被台積電打臉後才由疾管署出面表示將主動送件。若這是依法行政倒也無話可說，但對照食藥署對待國產高端疫苗的態度，竟是連續兩個周末「加班」審查通過高端疫苗的EUA及納入公費施打計畫，主動開綠燈，完全是先射箭再畫靶！而針對高端疫苗不良率的問題，食藥署長更說出成品如良率有問題「不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」的驚天之語。試問如果是一家不良率八成的食品工廠，難道做出來的東西能讓民眾下肚？對照執政團隊對於民間自購疫苗及政府採購國產疫苗的落差態度，證明民進黨就是依「想」法行政！

實際上，不管是疫情管制、疫苗施打，民眾要的不過就是政府依法行政，針對政府的質疑也是如此，疫情管制明明就有規定可遵循，卻要一再調整，疫苗施打各類別清清楚楚，卻又「臨時考量」風險性而更動接種順序，不斷「隨心所欲」的滾動式調正，正是造成人心惶惶、對政府不信賴的主因！政府不帶頭依循規範，卻又只會動用國家機器調查異己(PTT浪人47事件)、利用媒體美化宣傳，只怕終將悖離民心，為民眾所唾棄！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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