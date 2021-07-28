最近河南澇災的話題可謂是被頂上風口浪尖，據可靠消息顯示，目前河南境內已有近60名百姓犧牲，微博、頭條、百度和抖音等平台上所播報的，都是河南的災情與救援狀況，熱度更是一度蓋過數則與吳亦凡相關的新聞，受關注的程度幾乎與剛開幕的東奧運動會並列一二。同時，河南四周各省的軍隊、警力與來自各地的物資，不斷往災區運送，支付寶發起募資捐款的項目，也很感謝許多台商、台青，以及各界台灣人的出錢出力，在河南最需要幫助的時候伸出援手，讓大陸的同胞感受到我們的溫暖。

如果沒有這次的水災，或許身在台灣的大家也不會去關注河南這個地方，甚至可能還有很多人不知道河南與大陸各省份間的相對位置，不知道河南的各種風土民情與人文特色，是故我想藉著自己在6月中旬出訪河南旅遊的經歷，向身在台灣的朋友們介紹河南的美。

古人認為，神州大陸是世界的中心，是各國來往最重要的樞紐，故以中國稱之，在古代的青銅器上，都能見到中國二字的使用。若說中國是世界的中心，那麼河南就是世界中心的中心。據《周禮》記載，所謂九州即冀州、袞州、青州、幽州、揚州、荊州、豫州、并州與雍州，夏禹鑄造九鼎代表九州，是天子絕對王權的象徵，一言九鼎就是這麼個道理。

河南，就是古代豫州之所在，豫乃人牽大象的象形意，相傳也是中國最早發現大象的地方，故簡稱豫，貫穿整個中國史，是許多朝代的權力中心與地理中心。《左轉》楚莊王的問鼎中原，就是其飲馬於今天的河南洛陽，並詢問周王室九鼎的輕重，奪權之心表露無疑；殷墟甲骨文是商朝重要的考古文物，也是中國目前可考的歷史中，最早的文字，是旅客遊河南安陽不可不看的瑰寶；三國時期，梟雄曹操挾天子令諸侯，並遷都於河南許昌，就是看在豫州的富庶民饒與交通網絡的四通八達，佔據這裡，曹操有了本錢與家族位列四世三公且坐擁青、幽、並、冀四州的袁紹在河南打一場以少勝多的官渡之戰，至此，曹操稱霸北方；西都陝西長安、東都河南洛陽，唐朝的半部歷史在這裡譜寫，與甘肅敦煌莫高窟、山西大同雲崗石窟齊名，貴為中國三大石窟的洛陽龍門石窟，裡頭大部分的石雕就是唐朝留下來的，相傳這裡最大尊的盧舍那佛像，就是當時工匠仿照武則天的面容所雕刻出來的作品；北宋畫家張擇端的遺世巨作——清明上河圖，是中國的十大名畫之一，描繪的是宋朝汴京的繁華，而它就坐落在現今的河南開封，這裡的歷史與文化是我們賞之不盡的，只有親自去遊歷才能收穫最多。

東方三聖之首的老子、與李白齊名的詩聖杜甫、盡忠報國的抗金名將岳飛、與韓信、蕭何齊名的漢初三傑張良、著有傷寒雜病論的醫聖張仲景、春秋著名的大商人范蠡、和杜牧並稱小李杜的李商隱、留下天若有情天亦老等名句的詩鬼李賀、道家代表人物之一的莊子、民國四大家族之一的宋氏家族，以及伏羲、墨子、韓非子、張衡、列子、李斯、陳勝以及吳廣等人，不一而足，都是出自河南的各個地方。之所以能夠孕育這麼多名人，不只因為他的地靈人傑，還因為它就是中國歷史最早的根源，是文學巨擘梁啟超先生口中世界四大古文明的發源地，是至今還在續寫的唯一古文明，也是中國史地發展最核心的地方，不論是民國時期的秋海棠，還是現在的雄雞，都是如此。

現在的河南共有18個城市，車牌號從豫A到豫U，依序為鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、商丘、周口、駐馬店、南陽、信陽和濟源，而此次水患最嚴重的三個地方，就是河南的新鄉、鄭州與鶴壁，甚至新鄉還達到武裝救援力量接管的等級。

若從河北入境河南省會鄭州，剛好需要由北至南依序經過安陽、鶴壁、新鄉與鄭州，也是我從北京出發，搭乘高鐵到河南旅遊的經過站點，因為朋友的老家在新鄉，所以在這裡待了幾天，也算對新鄉有所認識。

新鄉曾經是平原省的省會，如果平原省沒有被精簡，那麼今天的地位與發展可比河南省會鄭州，也相當於台灣的台北。這裡是鳴條之戰、牧野大戰、官渡之戰與陳橋兵變的發生地，也是仰韶文化與龍山文化的發源地，若論城市規模，新鄉可以排名河南老三，這裡有條衛河流經，是隋煬帝南水北調的重鎮，也是古代衛國所在，所以被稱作衛河，這裡的美食也很多，下轄的封丘卷尖、延津火燒、原陽燴面、獲嘉烚餎面和衛輝牛肉等，足以與台灣的傳統小吃之都台南媲美，擁有中國股王、酒王之稱的貴州茅台，其第一所車間就建立在此，如果說河南是人口大省、農作大省，那麼新鄉絕對可以說是中原的農業矽谷。

鄭州，中國交通線最密集的地方，也是河南綜合實力最強的地方，因為這次鄭州的暴雨，導致中國大量鐵路繞道、停駛、癱瘓，也足見河南確實乃中國地理中心之所在。鄭州大學第一附屬醫院被大陸人戲稱為宇宙第一醫院，為什麼？只有一個原因，大！他是全中國規模最大的綜合性醫院，也是病床和手術量最多的醫院，就連中國最厲害的三甲醫院北京協和與北大醫院都不是他的對手。

台灣也有不少企業在這裡設有據點，比如：鴻海旗下的富士康，以及旺旺集團的營銷駐點等，富士康的鄭州廠還是世界最大的電子零組件裝配廠，也是鴻海集團員工數最多的一個廠，也在此特別感謝郭台銘先生的工業富聯集團，為這裡捐贈一億元（人民幣，下同）的賑災金，以及旺旺集團為此捐贈2000萬市值的賑災物資，讓大家看到兩岸一家親的溫情與具體展現。

河南每個城市都有其不同的特色與樣貌，如果說神都洛陽與開封汴京是歷史古都的代表，王永民的五筆輸入法與許慎的說文解字讓漯河成為文藝之都的代表，那麼鶴壁，就是河南科技製造業與電子信息產業的代表，光是2017年，鶴壁記錄在冊的汽車與電子器件公司就有65家之多，完成的工業增值就有54.8億元，同比增長20.5個百分點。

如果對天文學有一定興趣和瞭解的人，肯定知道全球最大的射電望遠鏡FAST系統在貴州，是天眼核心工程至關重要的一環，整個系統由4450面三角形反射面鏡單元組成，而其中超過三分之一的部件就來自鶴壁，因為這次的衛河決堤，導致水路流經之地都遭受重創，鶴壁就是最嚴重的受害者之一，尤其積水對這些電子器件造成的損害是最難解決的問題，也希望鶴壁可以趕快解決水患之災、趕快恢復生產。

河南，一個歷史悠久且富含各種地理資源的省份，其在大陸各省GDP裡排名第五，本篇只著重介紹本次受災最嚴重的3個城市，但河南的美遠遠不止如此。嵩山少林寺名聞遐邇、道教聖地老君山的景色怡人，這裡也是盤古傳說、梁祝故事、堪輿技術、嫘祖文化和冶鐵文化的發祥地；老饕們也可以來這裡嘗嘗信陽的毛尖茶，這個曾被文豪蘇東坡先生評為：「淮南茶信陽第一」的地方特產；還有各樣的地方美食，如：燴麵、板麵、河洛麵、漿麵條以及燒雞等。

有機會來大陸一遊的朋友們，一定要來這裡拜訪，在這黃河三年一氾濫、五年一改道的地方，河南都能挺過來，而且把黃河治理地越來越好，憑著這些豐富的經歷，我也堅決地相信河南會很快解決這次水災問題，加油，河南。（兩岸觀察員/高雄人，現居北京）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。