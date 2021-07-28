中美副部長級會談在天津開啟。其間，中國國務委員兼外長王毅，會見了美方代表常務副國務卿雪蔓。中國外交部的評論是：「雙方的會談深入、坦率、對兩國關係是有益的。」含蓄與審慎兼具。

從中方角度看，談判有三個看點：

其一，中方在會談時表示，美國的脅迫外交對中國不起作用。此外，望美方改弦易轍，與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。「和為貴」是中國文化傳統，和平共處是中國的外交原則。中方表達了不放棄和平的立場。

其二，把「民主當炸彈使用」，沒有意義。對會談之前美國頻繁打「香港人權牌」、「美軍機入台牌」等舉措，中方沒有「著墨」，重音落在「美國應解決好自己的人權問題」。畫外之音：各國國情不一，國民構成不一，民主人權（human rights）不可能統一定義，也難以制定統一標準在全球實施。美國的人權狀況，也到了不能「擺上檯面」的程度。中國「用筷子不用刀叉」，民主如何在中國推進，如何磨合、融合，是中國的內政，豈容他人干涉？「美國沒有權利指手畫腳談民主人權」。更不能由美國一家說了算。

其三，會談過程中，中方提交了兩張問題清單，將重要的台灣問題列入其中。這種交涉方式避免了激烈交鋒，待客之餘，也亮出了問題：海峽上空，和平因子是否還存在？

本文的答案是——依然存在。

從美方立場看，最高目標是掌控海峽局勢，「左右兩岸」，戰略上達到「予取予求」。然設想不能取代現實。就美國國家利益的標準而言，美國沒有真正的「統與戰」立場，所謂「反對武統」，「不支持台獨」、「介入衝突」，「維護台灣民主價值」等表述，都服從於美國國家利益最大化的目標。實質上，美國標準是「相對」的。美國立場傳遞到台灣，也經過了「包裝」。

當前，台灣社會流行的一種主旋律認為，「兩岸任何一方破壞現狀，美國、日本絕不會坐視不管」。這種觀點衍生出進一步的結論：「由於中國清楚地認知這一點」，因此，至少二十年，兩岸可以繼續維持「不統不和」狀態。這是將美國的「脅迫」視為構建兩岸和平的基礎。不可取。美國立場的故意含糊，是對兩岸民心呼籲和平的褻瀆。早晚要「穿幫」。

那麼，海峽上空和平因子依然存在的依據是什麼？

首先，中國外交奉行和平共處五項原則。從中國與世界的關係看，在台灣問題上與美國談判仍然是重要的。

其次，時過境遷。美國的「實力與談判」，可以與中國針鋒相對的立場，實現平衡。中國有條件「以我為主」。中國發揮和平作用的空間，是擴大而不是縮小。美國霸權再不可「凌駕一切」。

再次，美國對「和平解決海峽問題」的界定，與兩岸合力共推和平，並不矛盾。其中影響因子有，中美能夠和平共處、兩岸政治和經濟關係發生重大變化等。如最近美國安全事務助理坎貝爾所言：「中美在台海問題上的任何衝突，都不太可能被控制在一個狹窄的地理區域內」。「美國與中國對抗，不能為國家帶來任何好處，而是帶來巨大的經濟損失」。此外，「台灣牌」還可帶來「台獨」勢力對美國要求的「水漲船高」。一旦美國需要將「台灣牌」變為「控制台獨牌」時，在不具備「中美管控」的前提下，美日一手製造的地區不穩定，將成為套住美國的繩索。這種教訓，中美關係的歷史紀錄中，不是沒有。

最後，大陸對頑固「台獨」勢力有堅決打擊的決心。中華民族具有強大的統一傳統。「兩岸一家親」、兩岸追求「人和」，兩岸以中國人文傳統為基礎，實現「事在人為」，不是不可能。打「台灣牌」是有時間限度的。

中美關係是否進入穩定狀態，取決於雙方。會談本身表明，拜登政府的第一要務是美國而不是中國。美國的選擇，應該聚焦國內。「打壓中國，證明美國不會衰落」的對外政策，是一廂情願，走不通。而保持中美框架，有利於美國在國際合作方面發揮更大的影響。如國際多邊、促進全球增長、共同戰勝疫情、環境保護等。

中美雙方應就最高原則達成共識，追求「明確而合法的形式」，即美國遵守「三個公報」確定的一個中國原則。從善意出發，行穩致遠。

海峽上空，和平因子依然存在。兩岸將為此付出努力，形成浩浩蕩蕩之勢。中國的統一，謀之在我，成之在我。（作者為上海台灣研究會研究員）

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