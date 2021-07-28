編者按：

周非將軍曾任永豐、信陽、峨嵋軍艦艦長、海軍士校校長、海軍訓練司令、水雷部隊司令。

在抗日作戰、國共內戰、早期臺海對峙作戰中奮勇抗敵，膺選為國軍第五屆戰鬥立功之克難英雄。

他胼手胝足努力奮鬥，竭盡心智地保衛臺海安全，將海軍的梅花精神世代傳承。

《周非將軍與民國海軍》一書收錄早期臺海對峙作戰中所依據的「戰鬥詳報」、「戰後之檢討會議紀錄」；首度公開三門灣戰役、鹿羊戰役等鮮少人知的珍貴戰事史料！

正文開始：

1937年七‧七盧溝橋戰事爆發，江防業務緊急，日夜備戰。7月30日，國民政府軍事委員會密令，命電雷學校教育長歐陽格為江陰區江防司令。8月3日，司令部在江陰成立，除指揮快艇大隊及原校屬艦艇外，並就校屬官兵編成水雷大隊、通信大隊、技術大隊、工程大隊、運輸大隊、消防大隊等，積極於從事各項江防部署。除在黃山、蕭山間鑿山建港外，並大量完成全部水雷陣地，以屏障江陰要塞。

其中的快艇大隊，係由歐陽格自兼大隊長，安其邦為大隊附，各艇以電雷學校第一期航海科返國諸員為艇長，以第一期輪機科實習期滿諸員為輪機員，士兵則由第二期學兵中曾在校受特訓者派充。大隊之下分為三個中隊，前已述及為文天祥中隊、史可法中隊、岳飛中隊，共有快艇11艘，艇長分別為黃震白、謝宴池、吳士榮、劉功棣、姜翔翱、胡敬端、楊維智、陳溥星、齊鴻章、崔之道、黎玉璽。文、史兩中隊各轄4艘快艇，係英國Thorncroft公司建造的海岸魚雷快艇（CMB），此種超輕型魚雷快艇與此前類似舊式驅逐艦的魚雷砲艦不同，為木質艇殼，排水量只有14噸。尺寸為16.76×3.35呎，吃水0.99公尺，可以用火車裝運。

2部汽油主機馬力950匹，極速高達40.3節，裝備有2枚18吋魚雷發射管、2挺機槍、4枚水雷，乘員5人（1938初年才運達編為顏杲卿中隊的4艘英製快艇，大小、性能、裝備等亦同此）。岳飛中隊所轄3艘快艇，則係德國Lurssen的Vegesack廠所建造的大型魚雷快艇（LM），比英國或義大利製的魚雷艇都要大得多，排水量54噸，尺寸為92×14呎，吃水5呎，3部汽油主機馬力3000匹，極速高達34.5節，艇艏裝備有2枚21吋魚雷發射管、1挺20公厘機槍，乘員14人。

《周非將軍與民國海軍》。（秀威資訊提供）

1937年（民國26年）8月13日，日軍進攻上海，淞滬會戰爆發。次日，快艇大隊附安其邦率英製快艇兩艘加以偽裝，由江陰經內河潛駛上海，突擊日本旗艦「出雲」號（排水量9750噸）。8月16日晚，安其邦偕史102號快艇艇長胡敬端，乘該艇自新龍華以主機出動，曲折穿駛十六舖江面三道沉船堵塞線後，即用最高速度衝越所泊敵方各驅逐艦，傍英、法、義外艦前進，直到南京路外灘，距出雲艦300公尺，頂角50度，當即向該艦瞄準，連續施放魚雷兩枚，命中爆發，江岸振動。該艇以極度左後轉彎回駛，出雲艦上立以快砲猛烈掃射，該艇油櫃機件船底均被彈擊損，船艙水湧，下沉於九江路外灘浦江碼頭附近，艇上官兵泅水離艇，此役僅傷士兵吳傑一名。

此事震驚一時，上海各報眾說紛紜，有說是飛機炸的，有說是砲轟的。實則該兩枚魚雷並未直接命中目標，只打中了匯山碼頭，碼頭的破片打傷了出雲艦船尾車，不能自航，乃由其他船拖到吳淞口修復後重返戰場。1983年4月日本出版的《世界的艇船》雜誌載有〈揚子江上的戰鬥〉一文，文中曾謂「這是中國海軍唯一的一次積極性的攻擊」。至於此次僅受極輕微損傷的出雲艦，其後雖屢遭中國海空軍的攻擊，但都得以倖存，1943年底回到日本，1945年7月24日在吳港被美機炸沉。（待續）