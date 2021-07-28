高興！真的高興！全國民眾都很高興，中華健兒在奧運會場上拿到金牌，不啻是在疫情低迷的氛圍中注入一劑得之不易的疫苗，疫苗的名稱是「郭婞淳」！

當「中華台北」的旗子在奧運會場冉冉升起、當國旗歌在耳際響起，雖然沒有歌詞、雖然僅僅是中華奧會的會歌，但是國旗歌的旋律響起，左右兩邊土庫曼和日本選手也行禮如儀地陪著一起致敬，直至完畢。整個過程，郭婞淳的眼睛充滿淚水，儘管戴著口罩，但看得出她的嘴唇在顫動、她的心在起伏，陪著她落淚、起伏的是國內千千萬萬同胞，那是興奮的淚、驕傲的淚。

沒有人知道「中華奧會」的歌詞是什麼，大家只會唱「山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄…。」郭婞淳，這種榮耀與驕傲是妳為大家爭取來的。不！是楊勇緯、是男子團體射箭、是羅嘉翎、是林昀儒與鄭怡靜、是陳玟卉……，是所有奧運場上的中華健兒一起爭取而來的。

郭婞淳替國家帶來殊榮，平常沒見對運動有啥貢獻的官員紛紛跑來蹭熱；也有一些人把運動員私領域搬到檯面上來；更有人「錯把馮京當馬涼」，把對岸軍機故意說成來鬧場……。

奧林匹克的運動精神就是相互理解、友誼、團結和公平，如果把政治也攪和進來橫生枝節、那就失去意義了。賽程還沒結束，奧運疫苗還會一劑跟著一劑過來。

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