日美峰會於4月舉行，在峰會之前兩國還舉辦了「2＋2」對話。在日美峰會落幕之後，各界出現了系列關於台海問題的討論，主要是聚焦於美日雙方在台海問題上的表態和動作。中評智庫基金會、中國評論通訊社邀請六位專家就「日美峰會與台海地區形勢」這一話題展開討論，《中國評論》月刊7月號以《日美峰會與台海地區形勢》為題，詳細刊登了與會者的發言。本文為上海交通大學台灣研究中心常務副主任王偉男副研究員在論壇上的發言。

什麼是融合發展？我認為，融合發展，一般是指「經濟社會的融合發展」。簡單地說，融合就是一體化、趨同化，至少是互不排斥、包容共存。現實中的融合發展不僅強調一體化、趨同化，還強調合作互助，互利共贏。歐盟是迄今為止不同經濟體、不同社會之間融合發展的典範，也是迄今為止融合程度最高的區域（當然，也存在不少的問題）。事實上，歐盟不僅在經濟和社會領域推動融合發展，在政治、外交等領域也有一體化的安排。在許多國際統計和國際比較中，歐盟甚至被看作一個單一的經濟體。

但兩岸與歐盟之間至少存在兩個不同之處。一是兩岸雖然在國際法上同屬一個主權國家，但在意識形態、基本制度、發展程度、對外關係等方面的差異，遠大於歐盟成員國（作為不同的主權國家）之間的差異。二是兩岸雙方對於發展兩岸關係的根本目標存在著激烈衝突、甚至尖銳對立：大陸方面致力於實現兩岸治權上的統一，台灣現在的主流民意卻是拒絕這樣的統一，同時還存在越來越強勢的「台獨」分裂勢力；而歐盟成員國之間對於歐盟的發展目標可能也有分歧，但這種分歧的激烈程度、尖銳程度遠不如兩岸之間。因此，我們推進兩岸融合發展的難度，事實上遠大於歐盟成員國之間推進融合發展的難度。

關於以兩岸民間交流推動兩岸融合發展的實際成效，坦率地說，這種成效並不明顯，遠未達到我們的政策目標。我們最根本的政策目標就是推進兩岸統一，在此根本目標下，還有促進兩岸經濟一體化、兩岸人民心靈契合、特別是讓越來越多的台灣同胞擁護兩岸統一這樣的具體目標。但現實是，經過這麼多年的兩岸民間交流，除了經貿領域已經實現較高水平的相互依賴外，兩岸社會和兩岸民心實際上是漸行漸遠的態勢。而經貿領域的相互依賴態勢卻並非現在的台灣當局所樂見，他們從1990年代起就先後推動「南向」和「新南向」政策，重要目標就是降低對大陸經濟的依賴。

2016年民進黨再次上台後，兩岸民間交流的許多方面已經轉趨收縮。2020年以來的疫情更是讓這種收縮態勢雪上加霜。即使在2016年之前，特別是馬英九執政的那八年，兩岸民間交流表面上紅紅火火、熱熱鬧鬧，但台灣民眾在政治認同上、特別是對兩岸統一的支持度上，即是每況愈下。

這種怪異的發展軌跡其實告訴我們，交流不是萬能的，溝通不是萬能的，經貿一體化也不是萬能的。台灣民間早就有「越懂大陸、越愛台灣」的說法。當年大批陸客赴台後在台灣社會產生的紛紛擾擾，足以說明問題。七十多年來，兩岸在意識形態和基本制度上的差異，已經深刻地影響到兩岸在經濟、社會、文化上的差異。這種差異涉及到一個社會中絕大多數成員的觀念、信仰和行為模式，是很難被克服的，往往成為摩擦和衝突的根源。更多的交流實際上提供了更多的展示雙方差異的機會，當這種差異不被包容、難以克服時，就會產生摩擦與衝突，就會造成越交流越難融合的悖論與困境。

無論是幾十年來兩岸民間交流實踐提供的經驗教訓，還是經濟全球化這種更宏觀的人類實踐提供的經驗教訓，都一再表明，交流交往的頻密、物質關係的拉近，並不必然導致精神關係的拉近。與十年、二十年、三十年前相比，中國融入全球經濟的程度不可謂不深，中國已經成為近百個國家和地區的最大貿易夥伴，但中國近年來外部環境的惡化、尤其是與多數西方國家的緊張關係也是有目共睹的。經貿關係並沒有成為中國與相關國家之間關係的壓艙石，反而成為關係緊張的重要原因之一。不管我們是否承認，客觀事實都已經表明，比經貿關係更重要的、更具決定意義的是價值觀和意識形態，以及基於價值觀和意識形態建立的基本（政治、經濟、社會和文化）制度。

因此，在兩岸在價值觀、意識形態和基本制度上的差異短時間內無法消除或縮小的情況下，推進兩岸經濟社會融合、促進兩岸和平統一，將是一項極其艱巨的任務。推進兩岸融合發展的過程，實際上也將是縮小乃至消除上述差異的過程，也是兩岸在意識形態和基本制度等方面趨同發展的過程。這個趨同，可能主要是台灣方面向大陸方面靠攏，也可能主要是大陸方面向台灣方面靠攏，也可能是雙方相互借鑒、相互影響、共同向中間某個位置靠攏的過程。當然，這個過程可能發生在兩岸統一之前，也可能發生在兩岸統一之後。如果兩岸以非和平方式實現了統一，那麼兩岸在意識形態和基本制度方面能否實現融合和趨同，將是統一後台海地區能否實現長治久安的關鍵。香港問題自1997年以來的發展軌跡，應該對兩岸關係未來的發展軌跡具有某種參考意義。（作者為上海交通大學台灣研究中心常務副主任）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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