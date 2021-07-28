媒體報導，針對2位港人於去年8月企圖偷渡台灣時，在中國大陸水域遭到海警截獲逮捕。其中，17歲男學生黃臨福日昨在香港區域法院承認「妨礙司法公正罪」，由於他是首名認罪的被告，被判關入教導所。最新案情則揭露，他潛逃前獲告知會有台灣的陸委會官員前來接應，並獲得陸委會人員的聯絡暗號；對此，陸委會回應「毫無所悉，沒有評論」，並強調，政府從來沒有介入、也從來沒有干預香港內部事務。

據悉，黃臨福因為偷渡台灣，被控妨礙司法公正罪，日昨則直接在法庭上認罪，辯護律師求情時解釋，當時被告有案在身，有社工安排他讀書，被告也表明珍惜讀書時間，很想讀書，但因疫情停學，被告無所事事，因而迷失方向，在這背景下通過一些人的建議，希望潛逃台灣重啟人生云云。面對黃員此番的「清楚自白與交代」，暫不論其有無受到政治壓迫，很顯然的，陸委會一席制式、不痛不癢的官樣文章頗令人搖頭。

觀諸黃員所述案情內容，直指許多具體人員代號，諸如「台灣手足」、「奀仔」、「幫緊你幫緊你幫緊你」、「火仔」等，渠等還相當專業地提醒要帶「法庭文件」前往台灣，「接應的陸委會人員」便會知道他是示威者，將為其提供庇護，甚且還貼心指示，萬一潛逃途中被攔截，便假裝說是前往釣魚云云，老實說，若以「一般人的常識與經驗判斷」，輔以之前台灣兩蔣執政時代、民進黨所痛批「營救黑名單」的過往艱苦記錄，黃員的說法確實頗具說服力。

然而，對於一個號稱「永遠撐香港、KH撐HK」等口號，並追求民主多元自由價值的蔡政府而言，沒想到，就在「就事論事、站在道德制高點上」理應是權宜之計的好事，在「東窗事發」之後，陸委會竟然退縮成小孬孬，試問，這樣沒肩膀、沒膽識、前言不對後語的陸委會還可以繼續對陸、對港工作嗎？

講白了，如果沒有「這回事」，我們就知道原來民進黨政府從頭到尾就只有「一張嘴」，什麼事都沒做，反正就是「死道友不死貧道」；如果有，也不用再委曲求全、小媳婦般的「為善不欲人知」，就請抬頭挺胸地告訴全世界，「我民主、我驕傲」、「我人權、我硬頸」。否則，蔡英文政府與陸委會就別拿著「民主自由」的招牌亂晃。

（作者為前中國國民黨發言人）

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