在盟友驚愕聲中，美國國防部長奧斯汀27日在新加坡表示，美國願與中國建立建設性關係。他是應英國設在新加坡的智庫「倫敦戰略研究所」（IISS）之邀，在富麗敦論壇發表演說時表達上述看法。

的確，從日本、南韓，七大工業國（G7）峰會、歐盟峰會、北約領袖會議的「聯合聲明」都提出「反中」、「挺台」的訴求，英、法、德海軍也都將齊集印太海域與美、日、印、澳舉行多項聯合軍演，美國五角大廈卻在此時此刻倡議與中國建立建設性關係，自然讓美國在印太地區的盟友一時之間有點失落、惆悵甚至不知所措。原因何在？

首先，美國總統拜登、國務卿布林肯，以及白宮國安顧問蘇利文都強調，美中會繼續競爭，但不希望衝突。中共中央外事辦主任兼政治局常委楊潔箎與外長兼國務委員王毅也都表示，不希望中美之間的競爭轉變為惡性競爭，甚至爆發衝突。中共總書記習近平也在6月28日內部講話中明示，如果美國不再對中國下指導棋，北京可能考慮修正「戰狼外交」。

其次，在高舉「反中」大旗半年之後，拜登已準備改善美中貿易關係。日前中美雙方才在天津舉行了副國務卿雪蔓和副外長謝鋒的會談，儘管仍然劍拔弩張，亦不無尋求務實競爭合作的跡象。北京清楚地畫出了三個底線，同時釋出可以合作的風向球清單，美方也不想走向實質的對抗。為了配合拜登的新政策，美國國防部當然要做出必要的調整。

五角大廈調整政策當然不是沒有原則的調整。正如奧斯汀與新加坡防長黃永宏27日一致指出的，亞洲必須建立一個基於原則的區域安全秩序。在此一區域安全秩序下，美、星兩國認為，任何國家都必須尊重其他國家的自由航行權、遵守國際法，並不得霸凌其他國家。

為了避免北京誤會奧斯汀此行訪問新加坡、越南與菲律賓是要鬆動中國大陸與周邊鄰國的關係，奧斯汀除了倡議美中建立建設性關係之外，也在演說中強調，美國不鼓勵東南亞國家選邊站。在美國今年陸續退出阿富汗與伊拉克後，美軍將在印太地區投入更多資源與人力，也更需要與人民解放軍建立「危機溝通」機制，以對突發事件或危機做出因應與處理。在「危機溝通」機制建立後，美、中兩國還可以考慮進一步建立「衝突解決」機制，以對兩國的可能衝突進行管控與解決。

最後， 雖然美國防長奧斯汀呼籲美中兩國建立建設性的關係，但中國未必立刻回應或買帳。比較可能的一項發展是在今年義大利威尼斯的「20國集團」（G20）峰會上拜習場邊峰會中，兩位領導人能獲致共識或達成協議，並展開貿易談判後，美中兩國才有可能開始建立建設性的關係。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）