在7月26日這新一輪的中美面對面互動中，中方向美方明確了三條底線，提出了兩份清單，也得出了對於此次中美接觸的一種整體判斷。

據中國外交部26日深夜發布的消息，國務委員兼外長王毅在天津會見美國常務副國務卿雪蔓時，就如何有效管控分歧，防止中美關係失控提出三點要求，明確三條底線：一、美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。二、美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。三、美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。台灣問題更是重中之重。

而在王毅會見之前，副部長謝鋒帶領團隊和雪蔓進行了超過4個小時的會談，這才是構成此次中美天津互動的主體部分。謝鋒在會談後的記者會上表示，這次天津會談是安克拉治對話後中美間又一次重要高層溝通。目前中美關係陷入僵局，根本原因在於美國一些人把中國當作「假想敵」。

從中美雙方刊發的消息看來，雙方在天津期間各自就相關話題表達了自身立場，進行了「對錶」，值得注意的是，雙方對於這種形式的接觸，都表達了一種較為積極的判斷。

中國外交部發言人趙立堅26日在記者會上表示，總體來看，這次會談深入坦率，增進了中美雙方對彼此立場的了解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。美國國務院發言人普萊斯也稱，雙方對廣泛的議題進行了坦誠布公的討論，展現了保持我們兩國溝通渠道暢通的重要性。

判斷這次會晤本身到底有什麼意義，對於中美關係而言，恐怕還要看接下來美方的行動。中方在此次會晤期間，不但向美國政界，也向美國社會以及全世界傳達了完整的改善、穩定中美關係的立場和方向，體現了一個發展中大國的責任與擔當。

回到2020年7月9日，王毅在向中美智庫媒體視頻論壇發表致辭時，曾建議中美雙方可以一起捋出三份清單：合作清單、對話清單、管控清單。

這次在天津，中方再次向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。謝鋒介紹道，在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞我駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

對此，中方不但藉助兩個清單明確了一貫立場，而且也向美方提供了具體路線圖：美方若有意改善中美關係、穩定中美關係、恢復中美關係便可按該路線圖行動，這就意味著假使美方真的可以聽得進去，且付諸行動，相信未來中美關係就可增加穩定因素，甚至是有所緩和，但這還得取決於美方是否願意做進一步的調整。

對比先後的「三份清單」與「兩份清單」，先前中方在中美關係中提出的三份清單是比較宏觀的，概括了中美關係當中的三類問題，這有一些類似於美方後來提出來的「合作、競爭、對抗」三分法，將所有的議題都放入這三個類別裡。而這次中方提出的兩份清單是非常具體的，中方將這兩份清單的內容清楚而明確地公之於眾，這不同於中方以往慣例上的含蓄或者更多講原則的做法，而是把具體問題提出來。

相較於中方明確具體的清單，雪蔓則在天津重申了此前美方提出的所謂中美關係的「護欄」概念。美國務院發言人普萊斯26日稱，雪蔓強調了美國歡迎中美之間激烈的競爭，但不尋求與中國之間的衝突。表面上看，雖然所謂「護欄」是美方不尋求與中方對抗、不希望讓中美關係走向衝突狀態，但這種說法具有障眼法，美方目標並非不希望中美關係走向對抗，而更多的是不希望美國自身捲入中美的摩擦衝突當中，也不希望自身投入更多成本與中國對抗。

近期美國不斷糾集盟友，試圖重新制定規則來規鎖中國，實際上就是希望通過更多的國際投入來應對中國。拿中國做幌子來團結盟友，又不讓中國進行必要正當回擊，這是美方所謂的「護欄」。所以事實上美方提出的這個想法完全是為其一己私利服務的。中美只有通過合作的方式增加互信，減少互疑，才是真正的護欄。

值得注意的是，中美雙方在發布的消息中都提到了在氣變、朝核、伊朗核等領域合作的可能。謝鋒強調，美方就氣候變化、伊朗核、朝核等問題尋求中方的合作與支持。事實上，中方在這些問題上一直負責任地發揮建設性作用。

此前，王毅在7月3日在北京出席清華大學出席第9屆世界和平論壇時曾經明確就伊朗核、朝核問題向美方喊話。王毅指出，在伊朗核問題上，最關鍵的是美方盡快做出重返全面協議的決斷。美國單方面退出伊核全面協議，並對伊朗「極限施壓」，這是當前伊核危機的根源。「解鈴還須繫鈴人」，美方理應糾正錯誤，首先全面、乾淨、徹底取消對伊朗以及第三方的非法單邊制裁，換取伊方相向而行，推動談判實現突破。

王毅還強調，在朝鮮半島核問題上，最重要的是堅持平等對話與和平解決的大方向，美方應反省幾十年來對朝鮮持續施加的軍事威脅與壓力，正視並解決朝方的合理關切。考慮到朝方在無核化和緩和局勢方面已經採取的措施，美方應拿出誠意，做出回應。

無論是氣變、朝核、伊朗核問題，期待中國都會擔負起大國的責任，維持地區和平穩定，應對全人類的挑戰。這並不是美國要求或者希望支持後中國才會去做，而是中國本身的應有之義。倘若美國在這些議題上有訴求，需要中國配合，那合作前中國會去衡量這種合作更多的是符合美方利益，還是對世界都有利，且美方也需要拿出合作的態度來，而不是「某些領域對抗、某些領域合作」，這才是合作的前提。

（作者為旅美華人學者）