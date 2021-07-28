英國皇家海軍伊莉莎白女王號航艦打擊群浩浩蕩蕩東渡而來，日前通過皇家海軍再熟悉不過的新加坡海峽，終點指向日本。一個軍事行程，勾起了三國不同歷史記憶。

大英帝國風光之時，新加坡海峽對其而言不過是一個「內海」，皇家海軍還是以兩艘巡邏艇在新加坡建軍。只是美夢不久就在二戰被日本打破，帝國霸權地位在戰後拱手讓給美國。如今英國於此只能是個過客，艦隊經過眼看著美軍使用著當年的新加坡基地，教人唏噓。

中國感觸更深，在馬嘎爾尼發現大清帝國外強中乾後，日子不曾好過。英國為了「貿易自由化」用鴉片荼毒中國人，鴉片戰爭就此展開。今天英航母的行程航線：麻六甲海峽—南海，與當年如出一轍。

當年是敵人，這回英國「似乎」也不懷好意，唯一不同的是，這次英國改由台灣東面北上而預計不進入台灣海峽，是帝國的善意還是心生畏懼？1982年柴契爾夫人訪華給了答案。帶著福克蘭群島戰爭戰勝國的風光來到北京人民大會堂會晤鄧小平，原想留住香港治權的心思，卻被鄧一句：「中國人今天晚些時候就可以走著過去收回香港」，嚇得出會堂時失神跌了一大跤。

艦隊終點國日本的心情就更複雜了。雙方聯手制俄在20世紀初的「英日同盟」，為日本奠定侵華戰爭的地緣格局基礎。日俄戰爭的勝利，英國在西線拖住黑海、波羅的海艦隊功勞不小。日本在盟約到期後的二戰期間，為了實現大東亞共榮圈野望，放膽侵略英國在東南亞的殖民地。日軍在新加坡戰役大勝，而8萬英軍遭俘，大英帝國霸權不再；日本背刺英國不久，就遭兩枚原子彈攻擊而戰敗。英日雙方有如歡喜冤家，最終都被美國踩在頭上。

回歸現實。英國國防大臣華勒斯與日本防衛大臣岸信夫發表聯合聲明，其中宣布在該地區永久部署兩艘艦艇一事並非偶然。今年3月英國政府發表《競爭時代的全球英國》報告，重申英美關係是首要雙邊關係，並強調印太地區正在成為世界地緣政治的中心，將加強英國在該地區的影響力。顯然「脫歐」後的英國，不僅急於在國際上尋找新的貿易關係替代與填補脫歐損失，更在意大國影響力面臨邊緣化的危機問題。

雖說報告曾提及「伊莉莎白女王」號航母在印太地區的長期部署計畫，且很有可能進入南海地區。但到目前為止，英方僅是宣布以兩艘護衛艦等級入駐印太地區，除了可能是節省成本考量外，也可能是為了回應美國對抗中國的最低程度協助，畢竟艦隊群入駐印太對英國財政會是超級錢坑不說，公然與中國撕破臉影響更劇，先用兩艘聊表心意再觀後效是理智的抉擇。

因此關注重點在於英艦在南海之時，是否會配合美方「航行自由」政策，駛入中國所占島礁12海浬領海內，並且避開進入台海等種種可能激怒中國舉動。就歷史經驗來看，英國外交極為謹慎現實。英國是最早承認中華人民共和國的西方國家，卻是以代辦關係維持多年，直至1972年才建立大使級外交關係。

同理，要看到英國在印太戰略上有快速的重大轉變，恐怕不易。更有可能的作法是，在以不刺激中國核心利益為前提下，盡量滿足美國的需求；同時藉由新時代下的英日同盟關係，加速加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進程。CPTPP的加入對英國事關重大。「脫歐」後的英國亟欲尋求更新更深的貿易連結，尤其是美國。英國正苦惱於對美FTA尚未簽訂，但英國預期美國會重回CPTPP，屆時就能與美國實現自由貿易的目標。

大英帝國如今繁華落盡，亞洲卻再度成為其國家戰略的重要支點，頗為諷刺。現在的英國選項不多，至少已不能再像當年倚靠船堅炮利達成國家利益目標。此番「再來」，仍盼其帶來的是貿易自由化的初衷，為東亞帶來和平，而不是1840年的那個大英帝國，再度成為東亞戰端的催生者。(作者為自由撰稿人)

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