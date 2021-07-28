新冠肺炎肆虐全球，我政府大力扶持國產疫苗。一方面為了拯救及保護國人，另一方面也為了強化國家生技競爭力。政府的用意原屬良善，但是疫苗直接影響人體健康，發展過程必須極為嚴謹，尤其要有足夠的科學證據。

7月19日衛福部食藥署根據新三不原則：「不公布審查委員、不公布審查會議內容、不須做完三期臨床試驗」，通過了高端疫苗緊急使用授權（EUA）。第二天，外交部便立即發文給中南美洲、加勒比海9個大使館，指示外館調查邦交國受贈高端疫苗及安排民眾施打的意願。

民進黨政府的相關舉動有若干奇特之處，值得探究。第一，衛福部通過高端疫苗緊急使用授權的依據不符國際規範，難以令人信服。若高端疫苗僅在國內使用，與外國人無關，也就罷了。但若提供其他國家使用，恐怕必須經過國際認證。

第二，日本、美國甚至立陶宛捐贈疫苗，並沒有事先詢問我方受贈及施打意願。外交部要外館詢問駐在國受贈及施打意願，是甚麼意思？如果對方意願不高，或者沒有意願，我方要強行贈送，還是自打退堂鼓？

第三，外交部表示關於邦交國進口疫苗所需的條件與程序，政府願居中協處提供資訊。此舉又引發質疑。為什麼立法院不能得到EUA審查資料，不清楚諸多專家學者「有條件」通過的條件是什麼，外交部卻可以將此類資料提供外國政府參考？

在資訊發達又透明的時代，友邦政府只要稍作深入了解，就能發現高端疫苗的種種疑點。例如：高端公司官網沒有技術團隊的名單和專業背景，沒有成功研發疫苗的事蹟。更甚者，高端疫苗二期試驗解盲結果最快將在10月底才公布，三期國際臨床試驗仍未展開，我政府此時急於輸出不合國際規格的疫苗，會不會讓邦交國認為我們有意把友邦國民當作白老鼠？

民進黨政府此時強力推銷高端疫苗，很可能是因為國人普遍沒有信心，高端將陷入騎虎難下，不得不量產，卻又不知如何行銷的困境。但是將我方的難題轉嫁給邦交國，似有未妥。難怪有立法委員質疑，外交部此舉不知道是強化邦誼，還是讓友邦為難？

如果有心人士炒作我政府認定友邦買不起高價的BNT、莫德納和AZ疫苗，只配接受台灣捐贈的高端疫苗，恐將激起當地民眾及政府的反感。蔡英文總統曾在6月11日公開向全國民眾承諾，國產疫苗能否取得緊急使用授權，政府絕對會以科學與專業的嚴謹程序進行審查，並強調不論是國內或國外的疫苗，安全、有效是最重要的先決條件。

希望蔡總統說到做到。如今之計，就是腳踏實地、按部就班，確實依照國際規則行事，務必確保高端疫苗完全合乎國際規範。否則，貿然輸出有瑕疵的疫苗，萬一造成事端引發友邦反彈，甚至一怒之下與我斷交，可就因小失大了。

（作者為退休大使）