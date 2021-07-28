「現役選手目前還是很努力在爭取自己的奧運積分，也會捍衛自己的舞台，（東奧正名）公投沒有通過，對選手比較安心，不必承擔此風險。」這是舉重女神郭婞淳於2018年11月26日在家鄉台東說的一句話。11月25日是郭婞淳的生日，她當時許下的生日願望，是希望先拿到奧運的門票，進而能如願拿下2020年東京奧運金牌。如今許願成真，消息傳回國內，大家都雀躍不已。同時，我們也不能不佩服郭婞淳的智慧，否則練就一身武藝，卻無表演舞台，豈非只有怨嘆！

大家不健忘的話，應該還記得2018年1月由知名奧運老將紀政領銜發起的「東奧正名」公投案，其內容是推動我國的中華奧會名稱由「中華台北」（Chinese Taipei）改為「台灣」（Taiwan），並用這個名稱參加東京奧運及所有國際體育賽事，所幸當時公投投票結果否決了該項提案。在推動公投期間，許多有希望成為奧運國手的運動員紛紛跳出來強烈反對，尤其是奪牌希望濃厚的郭婞淳。

當時很驚險的情況是，在紀政這位「當局者迷」的公投主其事者，以及郭婞淳等「旁觀者清」的奧運選手對峙局面下，除擔心受怕影響訓練之外，郭在網路上還曾遭受既無情又無理的批判；更有甚者竟針對郭的原住民身分，使用污辱性言詞。為了擔憂公投通過，「奧運人協會」甚至在公投前幾天召集運動員在體育署前舉牌捍衛權益，同時召開了「反對東奧正名公投案記者會」。

我們參加奧運的歷史過程坎坷，曾經因為參加名稱而於1976年退出加拿大的「蒙特婁奧運會」，直到1981年3月在瑞士洛桑國際奧委會總部，簽訂了《國際奧會與中華台北奧會協議書》之後，我國參加奧運會的名稱確定為「中華台北」（Chinese Taipei Olympic Committee），始能順利參加其後的奧運及相關競賽。在公投期間，相信當時中國大陸也是睜大著眼睛，注視著公投案的進展；如果在台灣的公投通過，北京就可以名正言順地藉由我國違反奧運規章，將「中華奧委會」踢出國際奧委會。

不過，今年的東京奧運在我們國內有一奇怪的現象，明顯的是意識型態作祟。早從1969年8月台中的金龍少棒隊遠征美國威廉波特，榮獲世界少棒錦標賽冠軍開始，長期以來我們都稱自己的各種代表隊為「中華隊」，但本屆奧運偏偏就有一些好事者將我們的隊伍稱為「台灣隊」，尤其是民進黨的政治人物，以及一綠媒甚至喊出「好想叫妳台灣隊」。遺憾的是蔡總統的臉書也都是「台灣加油」、「台灣選手」或「台灣」，幾天下來沒有看到過我們選手的「正名」中華隊！

將「中華隊」稱為「台灣隊」，以及未能推動成功的「東奧正名」公投，現在看來不都是自慰式的稱呼，以及阿Q精神的運動？實際上這些也都是愚蠢的自我矮化與降低國格作法。所幸郭婞淳和其他選手的心裡一直以來都很清楚，腦袋也很清醒，未受脫離現實與自掘墳墓作法的影響；當時他們認清時事，堅持不願為「東奧正名」背書的智慧，始能避免了今日的怨嘆。（作者為大學英文講師）

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