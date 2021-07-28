美國背棄一些國家或民族，很難說她不該，但他們卻被背棄者認為活該。誰叫他們不爭氣，撐不起？當他們的存活或安全必須美國犧牲自己的國家利益來護衛，對不起，自己看著辦吧！

德國與俄羅斯天然氣管損害烏克蘭利益，阿富汗政府軍20年都扶不起來，庫德族無法獨立生存卻損害美國的國交，美國雖曾信誓旦旦要力撐，但時過境遷之後，另有盤算，而且必須付出的代價太大，得不償失，所以改變心意，背棄了事。

北溪二號即將完成，美國和德國宣告雙邊已達成有關北溪天然氣二號管的協議。這條造價110億美元鋪設於波羅的海海底天然氣管，通氣後將使俄羅斯對德國的天然氣出口增加一倍，但嚴重損害烏克蘭等國的權益，因為目前的輸氣管道通過國家頓失經濟利益，還將平添國安危機，烏克蘭期期以為不可。美德聯合聲明保障維護烏克蘭安全。

美國和德國的保證，無法消解烏克蘭的擔憂，非常擔心未來不用再顧慮輸氣管線安全的俄羅斯，很可能全面入侵。總統澤倫斯基幕僚長說：「北溪二號是俄羅斯的地緣政治武器，肯定會被用來對付烏克蘭和歐洲。」拜登政府放棄了國會對該管線的制裁，以期修補川普搞壞的美德關係，讓德國在「制華」大計上多所配合，同時拉攏俄羅斯，促其不要和中國走得太近。德俄兩國領袖應該好好謝謝習近平。

拜登將會見烏克蘭總統，在他掛保證的時候，他心裡掛念的是阿富汗撤軍是否順利，塔利班可不可以慢一點控制全國，以免美國被指摘重演西貢慘劇。駐美國和北約部隊上午全部撤離阿富汗，但塔利班攻城略地已經勢如破竹，許多政府軍棄甲曳兵，有的逃亡鄰國巴基斯坦避禍。塔利班捲土重來已無懸念。如果美國和德國對烏克蘭做出堅定的保證和美麗的承諾，美國當然對阿富汗當局信誓旦旦，聯軍都做出「光榮撤退」狀，紛紛聲言支持現政府到底。美國已有超過2300名美軍士兵陣亡，2萬多人受傷，花費了美國納稅人近1萬億美元。外國駐軍從巴格拉姆撤出，象徵阿富汗是孤獨的、被遺棄的，美國及北約盟國先前在這裡打過戰的士兵，會遠看著他們艱苦戰鬥的成果化為灰燼，而曾些協助過他們打擊塔利班的阿富汗人將面臨無可逃脫的悲慘命運。

阿富汗好歹還是一個主權國家，揚棄者還有幾分歉疚，庫德族連國家都不是，利用完就丟，美國毫無罪惡感。庫族族分布於土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗等國，是全世界人數最多的「沒有國家的民族」。土耳其長期壓制南部庫德族的分離主義勢力，對敘利亞與伊拉克北部已獲取自治地位的庫德族也深懷戒心，彼此經常發生衝突，土耳其長期將庫德族武裝組織與政黨視為「恐怖組織」。美國一度利用庫德族支援打擊IS的軍事行動，但利用價值減低後，川普總統突然宣布自敘利亞東北部撤軍，表明不會干預土耳其的軍事行動，後來又作勢說要「摧毀土耳其的經濟」。結果是把庫德族送入土耳其虎口，誰叫你失去利用價值且成為強權的累贅？