上週因為政府原本說好要給我國東奧選手搭商務艙，結果後來是擠經濟艙前往東京參賽而引發的爭議，蔡英文總統在第一時間就跳出來向國人道歉。反觀今年5月本土疫情大爆發，民眾也在家被三級警戒關了兩個多月，蔡總統才終於因為國內疫情病故的人數超過700多位，代表政府向國人致歉。或許有人會納悶，這兩者之間的反應時間，怎麼差那麼多？不過最近因為英國首相強森的前幕僚康明斯，跑出來爆料強森去年的防疫政策，引發軒然大波，這才讓人突然發現，難道蔡英文遲遲不道歉，是跟強森的想法差不多？

這個跑出來爆料的強森前幕僚叫做多明尼克．康明斯。或許不是太多人知道這個人是何許人也，不過如果說出他的「豐功偉業」，一定很多人眼睛會為之一亮。因為他就是當年一手促成英國通過脫歐公投，導致英國後來陷入一團混亂的幕後推手。他的這個事蹟還被翻拍成電影，由《新世紀福爾摩斯》、《奇異博士》的英國男星班奈迪克．康柏拜區主演。雖然後來他表面上並沒有出任台前的要職，但在加入強森的團隊擔任高級政治顧問以後，依舊默默地影響著英國的政局。

只不過再怎麼厲害的政治玩家如他，似乎也敵不過新冠疫情。因為在去年英國疫情大流行期間，他接連爆發了一連串負面新聞，最後不得不從唐寧街十號的英國首相官邸黯然離去。然而他也因此決定反擊強森。今年5月底在英國下議院舉行的聽證會上，康明斯就已經對強森政府在2020年初開始的一系列防疫政策與作為，提出尖銳的批評。其中包括政府內部亂成一團、首相強森不夠稱職等等。在上週英國廣播公司BBC釋出的訪談中，康明斯更直指，英國疫情如此嚴重，強森要負責。而且其中還提到，當去年秋天全球疫情第二波大爆發，但強森卻遲遲不願意宣布封城，導致英國疫情變得如此嚴重的原因，就是因為「大部分染疫而且情況危急的患者，都是超過80歲的老人」。

也就是說難聽一點，在強森的眼中，這些年長病患的安危對他來說並不重要。反而因為封城對經濟造成的嚴重衝擊，以及年輕選民對政府封城所帶來的不便而日益增長的憤怒，才是強森的壓力所在。如果用這樣子的角度來理解蔡英文兩次道歉的時間差，是不是覺得似曾相識？因為當初台灣的疫情會爆發，不就是政府的3+11破口和後續配套慢半拍導致的嗎？結果在許多中高齡病患都因為疫情不幸罹難之後，蔡英文卻要拖這麼久，才肯出來對國人道歉。可是當年輕人都在關注的東奧經濟艙爭議，早上才有媒體在報，下午就有蔡英文、蘇貞昌、潘文忠這些各級官員輪番出來道歉，這個態度未免也差太多了吧？

（作者為口譯工作者）

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