衛福部食藥署通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）後，外交部發電9大外館，請其調查駐在國是否有意願接種該疫苗。外交部明白表示，積極徵詢友邦施打高端疫苗的意願，是為防堵大陸對我友邦發動「疫苗外交」，並希望能夠在國際上再次發出「Taiwan Can Help」（台灣能夠幫忙）的訊息。看來蔡政府很懷念去年在國際上到處捐口罩、博得好名聲的經驗。當時Taiwan Can Help叫得響亮，還登上多個國際媒體，國人深感榮耀。

高端疫苗國人也不捧場

5月間本土疫情升溫後，台灣的國際防疫排名直線滑落。或許蔡政府很想藉著捐贈疫苗，再次喊出Taiwan Can Help這個迷人的口號，看看是不是有機會再享受國際肯定的美妙滋味。有助人的好心與善念，是值得鼓勵的事，台灣外交處境困難，努力尋找露臉的機會，也是理所當然。只不過，捐口罩與捐疫苗是完全不同的事，千萬不要一心急著想建功，卻忽略了其中的風險。

口罩生產技術門檻不高，由於去年疫情來得又快又急，很多國家一時供應不及，台灣本來就有口罩生產線，蔡政府又傾全力成立「口罩國家隊」，得以快速且大量生產口罩輸出。

即使如此，蔡政府四處送口罩的大方行為，還是被不少國人認為是「打腫臉充胖子」，捐贈友邦巴拉圭100萬片口罩，更引發強大民怨，當時國內民眾仍須天天排隊搶買限量口罩，早已怨聲載道；口罩供應不夠必須反覆使用，疫情指揮官陳時中用電鍋蒸口罩的「教學影片」，很多人記憶猶新。

蔡政府向友邦捐贈高端疫苗，恐怕會是另一個更驚險的故事。在總統蔡英文本人一再背書之下，蔡政府一路給高端開綠燈，讓這支疫苗迅速通過EUA、取得生產製造資格、列入公費施打的名單，但高端有多少保護力，其實還有太多不確定因素，國人也不甚捧場。

根據台灣民意基金會27日公布的最新民調結果顯示，對所謂國產疫苗有信心者有44.3%，較之今年3月時的68.6%，信心流失超過2成。《遠見雜誌》所做的調查也有相同的趨勢。該雜誌今年2月的調查顯示，有54.8%民眾首選台灣的自製疫苗；在6月份同樣的調查中，僅剩19.5%民眾首選國產疫苗。高端疫苗通過EUA後，Yahoo奇摩民調顯示，會打高端疫苗者僅20.3%；高端開放預約後的前3個小時裡，單單勾選「高端疫苗」的人僅占了0.5%。

疫苗若出事台灣難撇清

由此不難看出，民眾對高端疫苗的接受度實在不高。俗話說「好東西要跟好朋友分享」，然而，蔡政府要把一支國人不喜歡甚至不信任的疫苗捐贈給友邦，友邦心裡做何感受？而捐贈疫苗的舉動是否真能發揮鞏固邦誼的效果，還有待商榷，一個閃失，恐怕反而適得其反。

或許有人會以日本人把不打的AZ捐贈給台灣，國人仍趨之若鶩為例，認為高端漂洋過海也可以受到歡迎，但AZ是WHO認證的疫苗，日本人再怎麼不喜歡，還是有一定的公信力；沒有進行三期人體試驗，甚至連二期也僅進行到期中報告階段的高端要怎麼比？難道蔡英文的手臂、高端總經理陳燦堅「相信能夠應付Delta病毒」的誇誇其談，會比所有大藥廠都規規矩矩遵行的試驗程序，還要更有說服力嗎？

除了「己所不欲、勿施於人」的基本做人理念之外，疫苗是要注射到人體內的，如果沒有得到國際權威機構的認證、甚至沒有完成必要的程序，未來一旦出現任何施打的後遺症、不良反應，乃至造成不幸憾事，誰該負責任？衛福部表示，願意接受疫苗致贈的友邦，有其相關法規，言下之意，友邦應自負其責；然而，萬一外送疫苗出了事，難道台灣真的可以兩手一攤說，不關我的事嗎？

國內疫苗供應仍然不足、高端量產技術仍存在很大的問題，台灣距離捐贈疫苗還有一段很長的路要走，外交部在高端通過EUA後的第2天，就通電外館進行疫苗受贈調查，到底是在急什麼？這支疫苗別說送人，就是國人也不應該現在就開放接種，外交部不懸崖勒馬就是在拿人命開玩笑。