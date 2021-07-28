日美峰會於4月舉行，在峰會之前兩國還舉辦了「2＋2」對話。在日美峰會落幕之後，各界出現了系列關於台海問題的討論，主要是聚焦於美日雙方在台海問題上的表態和動作。中評智庫基金會、中國評論通訊社邀請六位專家就「日美峰會與台海地區形勢」這一話題展開討論，中評智庫基金會高級研究員、中國社科院首席研究員王鍵主持，《中國評論》月刊7月號以《日美峰會與台海地區形勢》為題，詳細刊登了與會者的發言。本文為主持人王鍵在論壇上的發言。

我想就日美峰會發表的聯合聲明以及日本涉台動態等，簡單概括講六點。

第一，日本會如何處理對台關係？在此次日美峰會中，日本本想藉機提升對台關係，如在聯合聲明中提及台海問題，而且，此次日本的涉台強硬態勢是1972年中日邦交正常化以來罕見的。但是，日美峰會後日本又聲稱其沒有改變「一個中國」政策。不難發現，日本在涉及中國核心利益的台灣問題上再次出現「曖昧」與「反覆」。此外，值得注意的是，3月16日，日本防衛大臣岸信夫在日美峰會之前的日美防長會談時稱，與台灣海峽地理位置較近的日本的和平與穩定將受到很大影響，聲稱今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。3月25日，日方有關人士稱：「如果台灣海峽或朝鮮半島爆發衝突，自衛隊能基於安保法為美軍做些什麼？目前已進入有必要開展現實性探討的階段。」對於日方的這類動態我們必須高度關注。

第二，我個人感覺在嚴重疫情之下的日本對台政策目前還不會走得太遠，尤其是在2021年東京奧運會、2022年北京冬奧會即將舉辦以及中日邦交正常化50週年等重要時間節點上。另外，無論是今年9月安倍重新上台或其他人當選，還是菅義偉內閣持續執政、都不會貿然突破中日關係四個政治文件的底線，仍會保持一個相對穩定的中日關係和既定的對台策略。但我們也必須看到日本最近的一系列嚴重衝擊台海穩定的涉台動作，如5月19日，日本防衛大臣岸信夫與澳大利亞國防部長達頓舉行電話會談，就台灣海峽局勢交換意見；再就是5月27日，日歐發表聯合聲明，「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」等。

第三，當前的中日經貿關係已經達到非常緊密的狀態，這種經濟上的連結也能有效制約日本在台灣問題上採取過分的行動。2020年，中國再度成為日本最大的對外出口國。尤其是2020年疫情爆發到今年春季，疫情衝擊下的日本經濟持續下滑，對中日經貿的依賴程度大大加深。據報導，2021年1－4月，日本與中國雙邊貨物進出口額為1134.6044億美元，同比增長23.23%。其中，日本對中國出口525.8275億美元，同比增長29.55%；日本自中國進口608.7769億美元，同比增長18.24%。日本與中國的貿易逆差82.9495億美元，同比下降23.87%。中國仍是居於美國之前的日本最大貿易夥伴。日本經濟界人士也公開表示，日本經濟的恢復不能離開對華貿易。這種經濟上的相互依存，對日本政府在政治上提升對台介入程度上亦是一個巨大的制約因素。

第四，2020年11月15日簽署的RCEP主要是在中日的共同默契下得以實現的。RCEP的簽署對中日兩國以及所有成員國都是利好的互補的，這也是中日經濟互利合作的很好體現，也從形式上實現了中日雙邊的自由貿易。中國最高領導人也曾表態，要積極考慮加入日本主導的CPTPP。由此，中日經貿關係未來或會出現進一步密切化的趨勢，這絕非日本一些政治家可以阻擋的。因為日本是一個市場經濟國家，資本力量對政治的影響力亦是很大的，而持續提升的中國經濟與龐大的市場更是日本離不開的。

第五，日本對台政策或者日台關係短時期之內很難取得「實質性」進展，更絕難走向「突破性」發展。日本想藉助提升對台關係謀取利益，民進黨當局也想提升對日交流撈取「台獨」資本，但是這兩者經常發生對撞，雙方的利益取向並不一致。比如，台灣想同日本直接進行安保方面的對話、更想爭取更多日台經濟合作空間，如加入日本主導的CPTTP等，但日本均未允諾。另外，日台之間的諸多難題如福島五縣食品解禁問題、沖之鳥礁漁權糾葛等依舊沒有得到解決。對於日台政治家來說，蔡英文第一任期的日台關係很不「理想」，那麼接下來的第二任期又如何？

第六，目前美日同盟、美澳同盟以及印太同盟等雖以遏制中國為戰略目標，但這類冷戰性質的同盟存在一些結構性缺陷。美日美澳之間雖然在某些方面達成了一致意見，但相互利益訴求矛盾，尤其是基於多種因素，印度與美日澳的關係遠遠達不到鐵板一塊的狀態。美國的真正意圖是要建立多個遏制中國的排他性區域集團，以所謂維護「台海和平」為藉口干涉中國內政，最終遏制中國綜合國力的持續發展。簡言之，當下的國際嚴峻形勢已進入最跌宕也是最凶險的階段，對我們的大國外交能力提出了深度考驗。合縱連橫、縱橫捭闔，藉助傳統辯證思想，分析虛無與實有的關係，深刻領悟「遠交近攻」背後的戰略原則，務必贏得中華民族偉大復興的戰略時機。

綜合以上幾點，我認為，日本對台政策不至於馬上出現具有「實質性」的、嚴重破壞中日關係政治基礎的「突破性」進展。 （作者為中評智庫基金會高級研究員、中國社科院首席研究員）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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