去台灣交換半年，我的感情變化是這樣的：

我愛灣灣

我很愛灣灣

我非常愛灣灣

我非常非常愛灣灣

台灣吃的我就不多說了，網上攻略太多。但是作為潮汕人，我真心覺得我們家鄉的美食水平和台灣有的一拚，（在這裡強行插硬廣：歡迎大家到汕頭來吃吃吃）。

吶，我想說的是什麼呢！

台灣是如何不靠美食一點點俘獲我的。

不管你是去旅行還是去生活，台灣都是非常不錯的選擇。

我交換的學校是台師大，離大安森林公園不遠，離台大科大不遠，離中正紀念堂兩廳院不遠，地理位置就是這麼好。宿舍食堂就是師大夜市，衣食也無憂！就是因為我在台灣的生活太美好，實在藏不下去，必須拿出來和大家分享。

在台灣，就算你只是簡單的上街走走，分分鐘，都能被感動~

看，這是路上偶遇的小夥伴和他的導盲犬，導盲犬很工作很認真，不能被調戲。

路上偶遇的小夥伴和他的導盲犬。（作者提供）

我很好的控制住愛狗的自己。有一次還見過盲人自己乘坐地鐵，我好奇地尾隨了一路，導盲犬很乖會當主人找到愛心專座坐下後，躺倒椅子正下面，一點都不擋路。看完真的讓人很欣慰。

說到愛心專座。愛心專座就是台灣人的友愛的最好見證，大多數時候是空的，即便沒有車上沒有老人小孩，大多數年輕人也會選擇站著。

有次在地鐵上，我還見愛心專座一個50、60歲的老人，原本坐著好好的，一點不奇怪，列車到站後，有些乘客下了車，他就主動換到正常的座位上坐著，把安心專座騰出來。此刻，我的心已被融化。

弱勢群體在台灣尤其是台北真的長得一臉沒被欺負過的樣子，他們一樣可以吃飯上班，逛商場。

因為整個台北的公共設施很好，也會特別照顧弱勢群體，殘障人士有專用車道專用車位就不用提了，一般來說他們的車位都會在最靠經出入口的地方。

台灣機車很多，很多公共場所都有專用的機車停車場，和汽車分開停放的。安全帽什麼的都是必須戴的，交警抓得也很嚴。

不過，車速快還不是因為交通管理得好嘛。

台灣還有一本雜誌也讓我熱淚盈眶。《BIG ISSUE》是台灣設計師聶永真主持設計的，這本雜誌內容設計十分用心，每期精心內容非常對得起價格，像我這種永真粉的，看到封面就想買，湊齊了就是活生生的平面排版設計指南啊。

重點的是這本雜誌只通過殘障人士發售，隨便走在街角路口都可以買到，而這份雜誌高達50%的利潤是銷售者，也就是這些社會上很需要幫助的人所有的。

這也是不錯的一項幫助弱勢群體的公益舉措。比躺在街邊乞討有尊嚴多了。

在台灣，弱勢群體可以得到愛，普通人也可以得到很多細心的關懷。

孕婦乘坐公交和地鐵可以在衣服上貼上孕婦專用貼紙（售票處可領取）。

車站夜間設有婦女專屬等車排隊區間，和其他地鐵等車口沒啥差別，就是那裡設有專用監控以及急救電話。

安保人員就在鏡頭裡看著你呢，想想就很窩心。地鐵福利還不止這些，有些熱點的地鐵出口設有醒目的會麵點標識，免費wifi熱點小吧檯，人海茫茫，相遇一點也不難。

像台北車站這種大站的還設有穆斯林專用禱告室，孕婦哺乳室等等。

出了地鐵，走進商場。商場除了買買買，電梯旁一般都設有文化資訊材料的自取台，和手機充電專櫃。

在誠品商城裡，我還看到了女廁裡邊還設有兒童小便池和兒童洗手台。

這個世界你希望有的，都有了，一路暖心到家，完全沒脾氣。

難怪很多和我一樣在台北讀書或生活的外國友人說台灣是天堂。因為這城市對什麼人都好。

在台北車站裡席地而坐並不窘迫，也不會影響環境。趕車前等待都變成了一道不錯的風景，大家錯落有致，三五成群，怡然自得，看起來像野餐文化一樣流行。

學建築的同學說，因為整個空間沒有椅子，就是一個大廣場，大家不是因為椅子坐滿了沒有座位才蹲地上，沒有落差心理！不管是空間設計的很好，還是台灣人口密度不高，重點是大家離開之後真的沒有留下一丁點的垃圾。

廣場還是那個廣場。而作為遊客的話，即使你是窮遊也絕對不會累成狗，旅遊服務的到位之處，一展開就收不起來了。

總之去過的人會抓著我感慨。我就只想先分享那些好到不要不要的人文環境，攻略我們以後再談。

下面我就帶大家去灣灣的農村看看。

城市裡沒有垃圾，農村也沒有垃圾，不管農村還是城市，公廁都很乾淨，旅遊的景區也一樣。

並且農村一點也不村，農民並不窮，農民也講究，那真的叫做田園生活，非常有格調，自家兌的酒，自己種的米。

用來自原產地的驕傲，給我們擺了一桌樸實的盛宴。

在池上住的那幾天，民宿主人突然有事回娘家，居然把整個家，上屋下店，都交給我們看管，只是簡單交待了夜間要好鎖門什麼的就走了，人與人之間的信任度real高，我又被深深地感動到了。

那裡有一個叫農會的地方，相當於村委會吧，每年會舉辦稻米比賽，還有各種花節，豐收節，民間手工藝體驗活動等等，農民的田地都立著小木牌，刻著承包人的信息，相方設法幫助農民建設農村。

我們騎車去伯朗大道找金城武樹的路上，有遇到一輛強行開入的小汽車，然而不到一分鐘就飆上來一輛藍色皮卡，硬著把小汽車驅逐出去。

他們真的不是你有錢就可以讓你行方便，保護家園，維護環境這種單純又帥氣的正義，肯定是有文化的農村人幹的。

我又感慨了一下中國的農村改造的各種案例，最深刻的是微博上關於「碧山計劃」的論戰。

那位社會學博士說村民們想要路燈，城裡遊客卻想要看星星。

歐寧在那裡開酒吧開書局辦活動是一種文化隔離等等。

說來說去各自有利，其實都是心態與角度的問題。我覺得吧，發展農村不是把農村變成城市的樣子，而是讓農村有農村更美好的樣子。

中國大部落後的地區，他們真正缺的不是路燈，而是意識。

真正可以改變的農村的是知識與信息，是美學與教育。

所以大家請保護好藍天，保護好星空，保護好綠油油的稻田和清澈的小溪，好好經營詩意的田園生活，像台灣一樣。你看，現在買袋米都可以比買個手機還貴。以後要是沒人種地了，吃個蔬菜都得和加拿大一樣進口也是醉。

總之，在台灣，不管城市還是鄉下都很治癒。

哪哪都有便利店，有便利店的地方，基本生活就沒問題。

便利店真的真的很便利，可以扔垃圾，借用洗手間，寄取快遞，吃便餐或者快速食品，咖啡熱飲，捐發票，atm取款，訂車票，買演出票，繳費付款，打印複印等等。

有去台灣環島遊的小夥伴，就把在花蓮買的各種手信，郵回台北的便利店，等環了一圈後回到台北再去取剛剛好。

除了人，流浪小動物在台灣也活得特別滋潤，流浪狗不叫小雜種，他們有很好聽的名字叫「米克斯」（mix）。

台灣非常推崇收養流浪狗代替購買名貴純種狗狗，有次去西門町就看到流浪小動物之家在街上做公益活動， 大家可以和狗狗互動和交流，喜歡並且條件合適的話才可以領養。

這些就是台灣的日常。

以前我一直在思考著，什麼樣的城市才是好城市？

即使國內一線城市已經和發達國家沒有太大的硬件上的差距了，同樣的繁華，同樣的現代化，而人文環境卻大不相同。

在交換的這半年，遇到的感動我的人和事真是說個一天一夜也說不完。

台灣的人們總是那麼溫潤謙和，台灣的環境總是那麼整潔乾淨，台灣的生活總是那麼便利友善，台灣的設計總是那麼細緻溫暖。

這就是我理想中一個好的城市該有的樣子。

在這個充滿人文關懷的地方，也使得人們的臉色帶著溫柔的善意。

所以，當你對這個世界有點失望的時候，就去台灣走走吧台灣是一個最會照顧人的地方。（郭枳彤/陸生）

本文來源：兩岸青年公眾號